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Эксперты составили рейтинг самых доступных дизельных кроссоверов и внедорожников в РФ

Автоэксперты назвали десятку наиболее доступных российскому покупателю работающих на дизтопливе кроссоверов. Лишь 8% рынка России приходится на дизельные авто, причем большинство из них представляют SUV-сегмент.
Эксперты составили рейтинг самых доступных дизельных кроссоверов и внедорожников в РФ

Первую строчку в рейтинге занял Renault Duster, который стоит почти миллион рублей, если речь идет о комплектации Expression. Автомобиль оснащен мотором объемом 1,5 литра, генерирующим 109 лошадиных сил, предлагаясь с МКПП. На второй строчке расположился Nissan Qashqai, а именно его комплектация SE с 130-сильным моторов, стоимость авто составила 1,6 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson, чья цена стартует от 1,8 млн рублей. За эту сумму покупатель получает полноприводный автомобиль с 2,5-литровым мотором мощностью 185 л. с.

В пятерку лидеров попали Nissan X-Trail и Skoda Kodiaq по цене, превышающей 2 млн рублей. В рейтинге также присутствуют такие модели авто, как Volkswagen Tiguan, KIA Sorento, Toyota RAV4, Volvo XC40 и MINI Countryman.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:12

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