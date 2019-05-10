Эксперты составили рейтинг самых доступных дизельных кроссоверов и внедорожников в РФ





Первую строчку в рейтинге занял Renault Duster, который стоит почти миллион рублей, если речь идет о комплектации Expression. Автомобиль оснащен мотором объемом 1,5 литра, генерирующим 109 лошадиных сил, предлагаясь с МКПП. На второй строчке расположился Nissan Qashqai, а именно его комплектация SE с 130-сильным моторов, стоимость авто составила 1,6 млн рублей. Тройку лидеров замыкает Hyundai Tucson, чья цена стартует от 1,8 млн рублей. За эту сумму покупатель получает полноприводный автомобиль с 2,5-литровым мотором мощностью 185 л. с.В пятерку лидеров попали Nissan X-Trail и Skoda Kodiaq по цене, превышающей 2 млн рублей. В рейтинге также присутствуют такие модели авто, как Volkswagen Tiguan, KIA Sorento, Toyota RAV4, Volvo XC40 и MINI Countryman.