«Вам надо отдохнуть»: Рустам Солнцев заявил, что Бузову и Бородину нужно «гнать метлой» с «Дома-2»
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев посоветовал Ольге Бузовой и Ксении Бородиной отдохнуть. По мнению шоумена, ведущие сделали все для того, чтобы рейтинги когда-то прославленной телестройки упали.
На днях один из самых ярких героев проекта «Дом-2» опубликовал в личном YouTube-канале новый видеоролик, в котором указал на то, что его любимое шоу «ушло на дно». Рустам не только раскритиковал нынешнее реалити-шоу, но и «прошелся» по его ведущим, а если быть точнее, по Ксении Бородиной и Ольге Бузовой. По мнению Солнцева, именно эти телезнаменитости привели к тому, что проект совсем скоро потонет.
Нужно сказать, что шоумен хорошо подготовился к записи свежего выпуска и представил поклонникам статистику, сколько на самом деле зрителей смотрят телестройку «Дом-2», а также шоу «Бородина против Бузовой». Выяснилось, что только 6% от общего количества зрителей смотрят реалити-шоу «Дом-2», а проект «Бородина против Бузовой» - 2,8%. Рустам подчеркнул, что это даже не средняя доля, а «арифметическая погрешность».
Также Солнцев указал на то, что когда 5 лет назад покидал свое любимое телешоу, эта самая доля составляла 20%, что может значить лишь одно – Бузова и Бородина «непрофессионалы, а любители».
К слову, Солнцев даже придумал, кто может заменить Бородину и Бузову. По мнению Рустама, только Степан Меньщиков, Алена Водонаева, а также он сам могут вернуть реалити-шоу былую популярность.
На днях один из самых ярких героев проекта «Дом-2» опубликовал в личном YouTube-канале новый видеоролик, в котором указал на то, что его любимое шоу «ушло на дно». Рустам не только раскритиковал нынешнее реалити-шоу, но и «прошелся» по его ведущим, а если быть точнее, по Ксении Бородиной и Ольге Бузовой. По мнению Солнцева, именно эти телезнаменитости привели к тому, что проект совсем скоро потонет.
Нужно сказать, что шоумен хорошо подготовился к записи свежего выпуска и представил поклонникам статистику, сколько на самом деле зрителей смотрят телестройку «Дом-2», а также шоу «Бородина против Бузовой». Выяснилось, что только 6% от общего количества зрителей смотрят реалити-шоу «Дом-2», а проект «Бородина против Бузовой» - 2,8%. Рустам подчеркнул, что это даже не средняя доля, а «арифметическая погрешность».
Также Солнцев указал на то, что когда 5 лет назад покидал свое любимое телешоу, эта самая доля составляла 20%, что может значить лишь одно – Бузова и Бородина «непрофессионалы, а любители».
«Вам надо отдохнуть! Бузова пусть пойдет передохнет со своими фэйковыми концертами! Бородина пора заняться семьей! - заявил экс-участник «Дома-2».
К слову, Солнцев даже придумал, кто может заменить Бородину и Бузову. По мнению Рустама, только Степан Меньщиков, Алена Водонаева, а также он сам могут вернуть реалити-шоу былую популярность.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:24