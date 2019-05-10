Положительные отношения матери и ребенка приводят к улучшению эпизодической памяти





Взаимодействие между матерью и ее ребенком в детстве было связано с когнитивными последствиями, однако более отдаленные последствий до сих пор не изучены. Ученые из Университета Висконсина провели исследование, направленное на изучение взаимодействия между матерью и ребенком в течение первых 16 лет жизни. В семьях с тесным общением дети чаще получали высокое образование во взрослом возрасте, что снижало проблемы с эпизодической памятью или запоминанием автобиографических событий. Кроме того, более позитивные взаимодействия между матерью и ребенком связали с улучшением эпизодической памяти за счет высокой удовлетворенности взаимоотношений.Полученные результаты свидетельствуют о широком и устойчивом влиянии материнских отношений в раннем возрасте на процессы развития в позднем возрасте ребенка. Данные подчеркивают важность более комплексного подхода и оценки продолжительности жизни. Ученые изучают опыт ранних годов как влияние на социально-эмоциональное и когнитивное развитие.