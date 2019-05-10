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Положительные отношения матери и ребенка приводят к улучшению эпизодической памяти
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Положительные отношения матери и ребенка приводят к улучшению эпизодической памяти

Положительные взаимодействия между матерью и ребенком предсказывают меньшее снижение эпизодической памяти. Соответствующие результаты исследования были накануне опубликованы в издании Journal of Marriage & Family.
Положительные отношения матери и ребенка приводят к улучшению эпизодической памяти

Взаимодействие между матерью и ее ребенком в детстве было связано с когнитивными последствиями, однако более отдаленные последствий до сих пор не изучены. Ученые из Университета Висконсина провели исследование, направленное на изучение взаимодействия между матерью и ребенком в течение первых 16 лет жизни. В семьях с тесным общением дети чаще получали высокое образование во взрослом возрасте, что снижало проблемы с эпизодической памятью или запоминанием автобиографических событий. Кроме того, более позитивные взаимодействия между матерью и ребенком связали с улучшением эпизодической памяти за счет высокой удовлетворенности взаимоотношений.

Полученные результаты свидетельствуют о широком и устойчивом влиянии материнских отношений в раннем возрасте на процессы развития в позднем возрасте ребенка. Данные подчеркивают важность более комплексного подхода и оценки продолжительности жизни. Ученые изучают опыт ранних годов как влияние на социально-эмоциональное и когнитивное развитие.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:18

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