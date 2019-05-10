Поклонники перестали узнавать увлекшуюся уколами ботокса Юлию Волкову

Экс-солистка группы “t.A.T.u.” 34-летняя Юлия Волкова, по мнению публики, чрезмерно увлеклась уколами ботокса, а также филлеров. Поклонники критикуют певицу, на что она не обращает внимания и никак не реагирует. Фолловеры уверены, что она оставит эксперименты над своим лицом и боятся, что скоро перестанут узнавать своего кумира. Накануне артистка отметила, что в полной мере довольна своим внешним видом. В обращении к своей команде косметологов Юлия Волкова отметила, что получает эстетическое удовольствие от сотрудничества с ними.На своей странице в сети Instagram Юлия Волкова делится результатами самосовершенствования, отмечая, что смогла похудеть до 45 кг при росте 157 см. Как отметила певица, в этом ей существенно помогли правильное питание, массаж и теннис.