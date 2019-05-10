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Ученые нашли связь между хроническим стрессом, гормоном голода и проблемами с зачатием

Ученые обнаружили новую связь между хроническим стрессом и репродуктивными проблемами в доклиническом исследовании, которое освещает вызывающий голод гормон. Занимались им австралийские эксперты.
Ученые нашли связь между хроническим стрессом, гормоном голода и проблемами с зачатием

Ученые считают, что высокий уровень гормона грелина, стимулирующий аппетит, может выделяться и во время стресса и наносить вред в отдельных аспектах репродуктивной функции. Научные сотрудники Университета Мельбурна выяснили, что при попытках блокировать рецептор этого гормона у мышей сумели снизить отрицательное воздействие хронического стресса на ключевой аспект функции яичников.
Данное исследование поможет решить проблемы тем лицам, которые имеют проблемы с рождением детей. По мнению авторов научной работы, страдающих от сложностей фертильности девушек даже несущественное влияние на функционирование яичников может поспособствовать зачатию. Они согласились, что полученные итоги более свойственны мышам, но имеются сходства с людьми в стрессовых моментах и во многих фазах репродуктивного развития.

Между тем ученые выяснили, что существует связь между питанием, репродуктивной функцией и стрессом. Так как грелин тесно связан с голодом и едой, полученные результаты дают понять, что пищевые привычки людей могут изменить воздействие депрессивных ноток на фертильность, но этот фактор требует продолжения исследования.

Давно известно, что грелин вызывает голод, после чего человек начинает больше есть и набирает массу. Он также активен при напряжении и является причиной, по которой появляется сильный аппетит. когда люди ощущают сильные эмоции. В то же время грелин может опосредовать эффекты хронического стресса на резерв фолликулов яичников. Часть фолликулов отмирает в организме новорожденного организма, а часть продолжает существовать, «превращаясь» в преовуляторный элемент. Чем менее «незрелых» фолликулов будет, тем меньше полноценных появится позже для развития нормальной яйцеклетки для зачатия. Ученые в ходе опыта заблокировали влияние грелина на рецептор фолликулов и определили, что число первичных этих структур вышло нормальным, несмотря на наличие стресса. Продолжительность женской репродуктивной жизни связана с численностью первичных фолликулов в яичнике, а потеря определенных из них приводит к более раннему репродуктивному ухудшению.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:17

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