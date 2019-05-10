Опубликован рендер Hyundai Venue в виде кабриолета
Один из дизайнеров обнародовал рендер автомобиля Hyundai Venue, который выглядит как кабриолет. Такую интерпретацию уже оценили автоэксперты, при этом высказавшие сомнение в вероятной сборке такой модели.
Венгерский дизайнер X-Tomi проделал серьезную работу, а результатом стал двухдверный кабриолет, основой которого стал кросс Venue. На рендере машина смотрится прилично и презентабельно, но южнокорейские производители вряд ли станут заниматься производством предложенного варианта не все могут покупать недорогой компакт с тканевой крышей.
Дизайнер также изменил боковые задние панели, где в серийной версии Hyundai Venue находятся задние двери. В его представлении они больше не нужны и заменяются существенными кузовными панелями с массивными передними дверями.
Hyundai ныне работает над модификацией N Line со спортивными деталями в интерьере и экстерьере. Полноформатная вариация N тоже может появиться в будущем на рынке, но в компании пока об этом ничего не говорят.
Венгерский дизайнер X-Tomi проделал серьезную работу, а результатом стал двухдверный кабриолет, основой которого стал кросс Venue. На рендере машина смотрится прилично и презентабельно, но южнокорейские производители вряд ли станут заниматься производством предложенного варианта не все могут покупать недорогой компакт с тканевой крышей.
Дизайнер также изменил боковые задние панели, где в серийной версии Hyundai Venue находятся задние двери. В его представлении они больше не нужны и заменяются существенными кузовными панелями с массивными передними дверями.
Hyundai ныне работает над модификацией N Line со спортивными деталями в интерьере и экстерьере. Полноформатная вариация N тоже может появиться в будущем на рынке, но в компании пока об этом ничего не говорят.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:49