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Ученые: Ношение узких брюк и удаление волос на лобке повышают риск вульводинии
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Ученые: Ношение узких брюк и удаление волос на лобке повышают риск вульводинии

Американские ученые обнаружили, что ношение узких брюк и удаление волос на лобке связано с повышением риска возникновения вульводинии. Вероятность хронического обострения боли почти удваивается, если совершать указанную процедуру и носить такую одежду больше четырех раз в неделю.
Ученые: Ношение узких брюк и удаление волос на лобке повышают риск вульводинии

Зачастую причину происхождения вульводинии выявить сложно, поскольку традиционные гинекологические процедуры не выявляют патологию. Необъяснимая и изнурительная боль в области вульвы поражает около 16% женщин в течение жизни. Новое исследование Школы общественного здравоохранения Бостонского университета показало, что увеличение распространенности удаления волос на лобке, особенно среди девочек-подростков, приводит к предрасположенности к иммуно-воспалительным осложнениям в этой чувствительной области. Обтягивающие джинсы или брюки также могут создать среду, способствующую развитию инфекций половых путей, которые связаны с появлением боли в области вульвы.

Исследователи использовали данные лечения 213 женщин с клинически подтвержденными случаями вульводинии. Было обнаружено, что женщины, которые носили обтягивающие джинсы или брюки четыре или более раз в неделю, имели в два раза больше шансов пострадать от болезни. Добровольцы, которые предпочитали удалять волосы с лобка, имели на 74% больше шансов испытать вульводинию. По сравнению с женщинами, удаляющими волосы исключительно в области бикини менее чем раз в месяц, у тех, кто удалял волосы с лобка еженедельно и чаще, вероятность вульводинии удваивалась.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:30

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