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Telegram получил функцию архивации чатов

В мессенджере Telegram вышло очередное обновление, призванное упростить жизнь пользователей. Теперь они получат функцию архивации чатов, раньше их можно было только удалять.
Telegram получил функцию архивации чатов

Об этом сообщил официальный канал Telegram в одноименном мессенджере и сам создатель приложения Паве Дуров. Теперь у пользователей программы появится новая полезная функция, позволяющая им избавляться от старых и ненужных в настоящий момент чатов, но при этом не удаляя их из своего списка. Для этого добавлена «Архивация». Данная функция отправляет конкретный чат в раздел «Архив», располагающийся в самом верху списка.

Там он появится тогда, когда пользователь мессенджера Telegram отправит туда первый канал. Для этого необходимо навести мышку на нужный чат, нажать правой кнопкой и выбрать «Архивировать чат». В разделе «Архив» нет ограничения по количеству каналов, добавленных в него. Следует отметить, что те чаты, у которых включены уведомления, вернутся в обычный раздел в тот момент, когда там будет опубликовано сообщение, а те, у кого выключены – останутся заархивированными до тех пор, пока пользователь сам не решит их вернуть.

В настоящий момент данное обновление стало доступно на ПК и не на всех смартфонах. Его полноценный выход на устройствах с Android и iOS должен состояться в ближайшее время.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:22

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