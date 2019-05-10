Telegram получил функцию архивации чатов





Об этом сообщил официальный канал Telegram в одноименном мессенджере и сам создатель приложения Паве Дуров. Теперь у пользователей программы появится новая полезная функция, позволяющая им избавляться от старых и ненужных в настоящий момент чатов, но при этом не удаляя их из своего списка. Для этого добавлена «Архивация». Данная функция отправляет конкретный чат в раздел «Архив», располагающийся в самом верху списка.Там он появится тогда, когда пользователь мессенджера Telegram отправит туда первый канал. Для этого необходимо навести мышку на нужный чат, нажать правой кнопкой и выбрать «Архивировать чат». В разделе «Архив» нет ограничения по количеству каналов, добавленных в него. Следует отметить, что те чаты, у которых включены уведомления, вернутся в обычный раздел в тот момент, когда там будет опубликовано сообщение, а те, у кого выключены – останутся заархивированными до тех пор, пока пользователь сам не решит их вернуть.В настоящий момент данное обновление стало доступно на ПК и не на всех смартфонах. Его полноценный выход на устройствах с Android и iOS должен состояться в ближайшее время.