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СМИ рассказали, как сложились судьбы актеров фильма «В бой идут одни старики»

Даже спустя десятилетия миллионы зрителей любят фильм «В бой идут одни старики». Судьбы его актеров сложились по-разному: одни вскоре умерли, а иные оказались через время никому не нужными.
СМИ рассказали, как сложились судьбы актеров фильма «В бой идут одни старики»

Одним из главных героев киноленты был Леонид Быков. Именно он работал над сценарием «Стариков» и пытался показать персонажей обычными людьми со своими чувствами, стремлениями и ощущениями, хотя высшее партийное руководство видело в них только героев. Но при этом подход Быкова был одобрен самими зрителями, а фильм оказался сверхуспешным. Следующие фильмы тоже снимались в нелегких моральных условиях и из-за стресса актер перенес инфаркт, а в 1979 году погиб в автокатастрофе.
СМИ рассказали, как сложились судьбы актеров фильма «В бой идут одни старики»

Алексея Смирнова знала и знает вся страна, во многом благодаря его ролям в киноэпопее про Шурика. Тем не менее, снимался он и в других кинокартинах, включая «В бой идут одни старики». Смирнов хорошо знал Быкова, и именно последний пригласил его на съемки. После он пригласил друга сняться в «Аты-баты, шли солдаты», но артисту пришлось отказаться из-за плохого здоровья. В мае 1979 года он умер после лечения в больнице.

Благодаря роли в «В бой идут одни старики» стал по-настоящему популярным малоизвестный в 70-х артист Виктор Мирошниченко. Позже Быков позвал его, как и Смирнова, в «Аты-баты...». В 80-х годах актер трудился очень активно и получал много приглашений в кино, но неожиданно умер в 1987 году на 51-м году жизни.

Обрели популярность из-за культовой картины и артисты Рустам Сагдуллаев и Евгения Симонова, сыгравшие влюбленных в фильме. В реальной жизни они оба после развала СССР стали получать мало хороших ролей. Сагдуллаев, не желая работать в низкосортных лентах, основал свою студию и ныне редко играет в кино, а Симонова не вписалась в «новую планку» киноискусства и также нечасто появляется на экранах.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:04

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