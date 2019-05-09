СМИ рассказали, как сложились судьбы актеров фильма «В бой идут одни старики»





Одним из главных героев киноленты был Леонид Быков. Именно он работал над сценарием «Стариков» и пытался показать персонажей обычными людьми со своими чувствами, стремлениями и ощущениями, хотя высшее партийное руководство видело в них только героев. Но при этом подход Быкова был одобрен самими зрителями, а фильм оказался сверхуспешным. Следующие фильмы тоже снимались в нелегких моральных условиях и из-за стресса актер перенес инфаркт, а в 1979 году погиб в автокатастрофе.Алексея Смирнова знала и знает вся страна, во многом благодаря его ролям в киноэпопее про Шурика. Тем не менее, снимался он и в других кинокартинах, включая «В бой идут одни старики». Смирнов хорошо знал Быкова, и именно последний пригласил его на съемки. После он пригласил друга сняться в «Аты-баты, шли солдаты», но артисту пришлось отказаться из-за плохого здоровья. В мае 1979 года он умер после лечения в больнице.Благодаря роли в «В бой идут одни старики» стал по-настоящему популярным малоизвестный в 70-х артист Виктор Мирошниченко. Позже Быков позвал его, как и Смирнова, в «Аты-баты...». В 80-х годах актер трудился очень активно и получал много приглашений в кино, но неожиданно умер в 1987 году на 51-м году жизни.Обрели популярность из-за культовой картины и артисты Рустам Сагдуллаев и Евгения Симонова, сыгравшие влюбленных в фильме. В реальной жизни они оба после развала СССР стали получать мало хороших ролей. Сагдуллаев, не желая работать в низкосортных лентах, основал свою студию и ныне редко играет в кино, а Симонова не вписалась в «новую планку» киноискусства и также нечасто появляется на экранах.