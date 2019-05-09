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Старшая дочь Милы Йовович растет копией известной матери

Поклонники Милы Йовович обратили внимание, что дочь голливудской звезды растет точной копией знаменитой матери. На просторах Instagram артистка разместила новый снимок 11-летней Эвы Габо.
Старшая дочь Милы Йовович растет копией известной матери

С 90-х годов Мила Йовович остается одной из наиболее востребованных актрис, а самой известной из ее фильмографии остается кинокартина “Пятый элемент”. На данный момент 44-летняя звезда совмещает развитие карьеры и воспитание детей. Вместе с супругом Полом Андерсоном она растит двоих дочерей — Эву Габо и Дашиэл Иден. Старшей в ноябре исполнится 12 лет, а публика имела возможность следить за ее взрослением на странице голливудской дивы в Instagram. В комментариях под недавним фото ребенка знаменитости развернулось обсуждение, в котором поклонники решали, насколько Эва Габо похожа на Йовович.

Поклонники заметили сходство во многих чертах, например, глазах, форме бровей, носа и губ, а также овал лица фолловеры сочли похожим. Публика вспомнила внешность 15-летней Милы Йовович во времена съемок “Возвращение в голубую Лагуну”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:58

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