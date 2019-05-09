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Ученые: Слова мотивации прививают детям желание потреблять здоровую пищу

Слова мотивации могут изменить отношение детей к пусть и не очень вкусной, но здоровой пище. Исследование на эту тему проводили американские ученые.
Ученые: Слова мотивации прививают детям желание потреблять здоровую пищу

Научные сотрудники Университетов Флориды и Вашингтона, рассказывая о психологии подрастающего поколения, заявили, что каждый ребенок хочет быть быстрее и сильнее своих ровесников. Указывая ему на эти цели, можно сделать более привлекательной ту пищу, которую дети не любят, но которая является полезной и здоровой.

Ученые провели эксперимент, задействовав более 80 детей возрастом 3-5 лет. Перед его стартом они попросили детей расставить чечевицу, помидоры, зеленый перец и киноа в порядке привлекательности. Опыт длился 1,5 месяца, и за это время респонденты два раза в неделю употребляли в пищу продукты из вышеуказанного перечня, но более иных понравившиеся в начале исследования. Также они ели то, что совсем не понравилось, но при этом процесс приема провизии сопровождался текстом, в котором сообщалось, что именно эти продукт помогут им добиться поставленных целей. К примеру, определенный овощ помог бы быстрее бегать, чем это делают ровесники.

По завершению опыта дети отказывались от «полезной» пищи, так как она им надоела. Через месяц ученые выяснили, что именно ее малыши стали чаще есть. Авторы заявили, что в целях прививания полезной еды детям следует рассказывать, какую выгоду она им принесет.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:50

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