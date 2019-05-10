Никита Пресняков обрадовался результатам МРТ после перенесенной травмы

Артист рассказал поклонникам, что накануне показал результаты МРТ-обследования врачу и получил разрешение на занятия спортом. Как известно, Никита Пресняков получил травму ноги, из-за чего не мог кататься на скейтборде. С детства артист увлекается паркуром и скейтбордингом, но в течение полутора лет не ходил даже на пробежки. Лишь сейчас врачи разрешили ему постепенно давать нагрузки на организм, и он сразу решил вспомнить свои навыки на рампе. Как отметил Пресняков, он за один день вспомнил многое, но отметил, что такие нагрузки, как раньше, теперь ему недоступны.Никита Пресняков трепетно относится к своему здоровью, что заметили поклонники, а недавно фолловеры узнали, что певец отказался от мяса. При этом доктор отметил, что отказ от этого продукта пошел ему на пользу, о чем музыкант сообщил в сети Instagram.