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Никита Пресняков обрадовался результатам МРТ после перенесенной травмы

Российский музыкант Никита Пресняков обрадовался результатам МРТ, о чем сообщил на своей странице в сети Instagram. После полученной травмы ему вновь разрешили вернуться к физическим упражнениям.
Никита Пресняков обрадовался результатам МРТ после перенесенной травмы

Артист рассказал поклонникам, что накануне показал результаты МРТ-обследования врачу и получил разрешение на занятия спортом. Как известно, Никита Пресняков получил травму ноги, из-за чего не мог кататься на скейтборде. С детства артист увлекается паркуром и скейтбордингом, но в течение полутора лет не ходил даже на пробежки. Лишь сейчас врачи разрешили ему постепенно давать нагрузки на организм, и он сразу решил вспомнить свои навыки на рампе. Как отметил Пресняков, он за один день вспомнил многое, но отметил, что такие нагрузки, как раньше, теперь ему недоступны.

Никита Пресняков трепетно относится к своему здоровью, что заметили поклонники, а недавно фолловеры узнали, что певец отказался от мяса. При этом доктор отметил, что отказ от этого продукта пошел ему на пользу, о чем музыкант сообщил в сети Instagram.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:14

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