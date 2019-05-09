Урологи: Пиво провоцирует мужское бесплодие





Негативно сказаться на мужском здоровье могут множество болезней и других факторов: половые инфекции, травмы, перенесенные системные заболевания организма, врожденные пороки развития и многое другое. При этом существуют продукты, провоцирующие бесплодие у представителей сильного пола. Самым опасным для них является пиво.Причина заключается в том, что в данном алкогольном напитке находится много фитоэстрогена, очень напоминающего женский половой гормон – эстроген. Их взаимодействие с мужским аналогом, тестостероном, имеет обратную зависимость: чем больше одного – тем меньше другого, и наоборот. Следовательно, мужчины, регулярно употребляющие пиво, искусственно повышают уровень эстрогена в своем организме. Рано или поздно это может привести к нарушению метаболизма, ожирению и атеросклерозу. Впоследствии это спровоцирует бесплодие, эректильную дисфункцию и снижение сексуального желания.Пиво также способно спровоцировать ухудшение качества спермы, что происходит из-за уменьшения концентрации андрогенов. Внешне это проявляется в виде уменьшения яичек, что свидетельствует о снижении выработки сперматозоидов.