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Урологи: Пиво провоцирует мужское бесплодие

Урологи рассказали о том, как употребление пива сказывается на мужском здоровье. Специалисты отмечают, что регулярное употребление этого алкогольного напитка провоцирует возникновение ожирения, атеросклероза и бесплодия.
Урологи: Пиво провоцирует мужское бесплодие

Негативно сказаться на мужском здоровье могут множество болезней и других факторов: половые инфекции, травмы, перенесенные системные заболевания организма, врожденные пороки развития и многое другое. При этом существуют продукты, провоцирующие бесплодие у представителей сильного пола. Самым опасным для них является пиво.

Причина заключается в том, что в данном алкогольном напитке находится много фитоэстрогена, очень напоминающего женский половой гормон – эстроген. Их взаимодействие с мужским аналогом, тестостероном, имеет обратную зависимость: чем больше одного – тем меньше другого, и наоборот. Следовательно, мужчины, регулярно употребляющие пиво, искусственно повышают уровень эстрогена в своем организме. Рано или поздно это может привести к нарушению метаболизма, ожирению и атеросклерозу. Впоследствии это спровоцирует бесплодие, эректильную дисфункцию и снижение сексуального желания.

Пиво также способно спровоцировать ухудшение качества спермы, что происходит из-за уменьшения концентрации андрогенов. Внешне это проявляется в виде уменьшения яичек, что свидетельствует о снижении выработки сперматозоидов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:21

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