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Малахова возмутило присутствие на параде Победы бьюти-блогеров

Известного российского телеведущего Андрея Малахова возмутили некоторые люди, присутствовавшие в ложе для ветеранов на параде Победы. В частности, знаменитость отметил двух бьюти-блогеров, попавших в эту специальную зону.
Малахова возмутило присутствие на параде Победы бьюти-блогеров

Об этом Андрей Малахов рассказал на своей странице в Twitter. Там телеведущий опубликовал скриншот «Истории» одного бьюти-блогера, побывавшего на параде в честь Дня Победы. Две девушки оказались в специальной ложе, предназначенной для ветеранов. Знаменитость недоумевает и поинтересовался у своих подписчиков: «Как они попали на Красную площадь? Делали мэйкап ветеранам?».

Читатели страницы Андрея Малахова согласились с его возмущением. Некоторые из них рассказали, что в других городах России очень часто встречаются такие ситуация, когда в ложе, предназначенной для ветеранов, находятся совершенно иные люди, никак не подпадающие под эту категорию. Подобное нередко приводит к тому, что самим старикам мест не хватает, и они вынуждены стоять.

Чуть позже некоторые пользователи Сети нашли страницу виновницы обсуждения и начали писать у нее гневные комментарии под публикациями. В итоге Instagram-блогер и модель Александра Маркина рассказала о том, что ее на парад Победы позвал парень, а не государство.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:41

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