Малахова возмутило присутствие на параде Победы бьюти-блогеров



С праздником!!! #9МаяДеньПобеды Не хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мэйкап ветеранам? pic.twitter.com/3ZAQ1JIXdF — Андрей Малахов (@a_malahov) 9 мая 2019 г.

Об этом Андрей Малахов рассказал на своей странице в Twitter. Там телеведущий опубликовал скриншот «Истории» одного бьюти-блогера, побывавшего на параде в честь Дня Победы. Две девушки оказались в специальной ложе, предназначенной для ветеранов. Знаменитость недоумевает и поинтересовался у своих подписчиков: «Как они попали на Красную площадь? Делали мэйкап ветеранам?».Читатели страницы Андрея Малахова согласились с его возмущением. Некоторые из них рассказали, что в других городах России очень часто встречаются такие ситуация, когда в ложе, предназначенной для ветеранов, находятся совершенно иные люди, никак не подпадающие под эту категорию. Подобное нередко приводит к тому, что самим старикам мест не хватает, и они вынуждены стоять.Чуть позже некоторые пользователи Сети нашли страницу виновницы обсуждения и начали писать у нее гневные комментарии под публикациями. В итоге Instagram-блогер и модель Александра Маркина рассказала о том, что ее на парад Победы позвал парень, а не государство.