Инсайдер заявил о выходе смартфонов с ранее неизвестным дизайном
Во второй половине 2019 года появятся смартфоны с абсолютно новым дизайном, что станет прорывом в разработке внешнего вида мобильных аппаратов. С такой информацией поделился инсайдер Ice Univerce.
Информатор до этого публиковал на своей странице в Twitter правдивые сведения касательно новинок в мире технологи. На этот раз он заявил о появлении на рынке в 2019 году интересных в мире дизайна смартфонов, которые смогут предложить клиентам что-то новое.
В перечне корпораций отсутствует один из гигантов Apple, зато имеются азиатские производители Samsung, Huawei и Vivo. Будто бы именно эти фирмы презентуют гаджеты с необыкновенной внешностью.
Ранее топ-менеджер Samsung Ян Бюнг-Дук сообщил, что в новом смартфоне фронтальная камера станет располагаться под поверхностью экрана.
Информатор до этого публиковал на своей странице в Twitter правдивые сведения касательно новинок в мире технологи. На этот раз он заявил о появлении на рынке в 2019 году интересных в мире дизайна смартфонов, которые смогут предложить клиентам что-то новое.
В перечне корпораций отсутствует один из гигантов Apple, зато имеются азиатские производители Samsung, Huawei и Vivo. Будто бы именно эти фирмы презентуют гаджеты с необыкновенной внешностью.
Ранее топ-менеджер Samsung Ян Бюнг-Дук сообщил, что в новом смартфоне фронтальная камера станет располагаться под поверхностью экрана.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:35