Инсайдер заявил о выходе смартфонов с ранее неизвестным дизайном





Информатор до этого публиковал на своей странице в Twitter правдивые сведения касательно новинок в мире технологи. На этот раз он заявил о появлении на рынке в 2019 году интересных в мире дизайна смартфонов, которые смогут предложить клиентам что-то новое.В перечне корпораций отсутствует один из гигантов Apple, зато имеются азиатские производители Samsung, Huawei и Vivo. Будто бы именно эти фирмы презентуют гаджеты с необыкновенной внешностью.Ранее топ-менеджер Samsung Ян Бюнг-Дук сообщил, что в новом смартфоне фронтальная камера станет располагаться под поверхностью экрана.