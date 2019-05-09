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Инсайдер заявил о выходе смартфонов с ранее неизвестным дизайном

Во второй половине 2019 года появятся смартфоны с абсолютно новым дизайном, что станет прорывом в разработке внешнего вида мобильных аппаратов. С такой информацией поделился инсайдер Ice Univerce.
Инсайдер заявил о выходе смартфонов с ранее неизвестным дизайном

Информатор до этого публиковал на своей странице в Twitter правдивые сведения касательно новинок в мире технологи. На этот раз он заявил о появлении на рынке в 2019 году интересных в мире дизайна смартфонов, которые смогут предложить клиентам что-то новое.

В перечне корпораций отсутствует один из гигантов Apple, зато имеются азиатские производители Samsung, Huawei и Vivo. Будто бы именно эти фирмы презентуют гаджеты с необыкновенной внешностью.

Ранее топ-менеджер Samsung Ян Бюнг-Дук сообщил, что в новом смартфоне фронтальная камера станет располагаться под поверхностью экрана.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:35

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