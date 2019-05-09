Ольга Бузова заинтересовалась экстракорпоральным оплодотворением
Поющая телеведущая Ольга Бузова заинтересовалась экстракорпоральным оплодотворением. Выяснилось, что телезнаменитость в очередной раз разочаровалась в мужчинах, поэтому планирует зачать малыша искусственным путем.
Не секрет, что Бузова является одной из самых завидных невест Российской Федерации. Обворожительный внешний вид, неимоверная известность и большие деньги делают Ольгу действительно замечательным вариантом для брака.
Как бы то ни было, но побывав однажды замужем, восходящая певица пока не спешит под венец, хотя и мечтает встретить того «единственного». Правда, сейчас Ольга очень разборчива и не начинает даже встречаться с мужчинами, которые не соответствуют ее идеалу.
О личной жизни Бузовой на данный момент очень мало известно. Лишь время от времени Ольга намекает поклонникам, что повстречала мужчину, о котором давно мечтала. Тем не менее, сегодня знаменитость пожаловалась подписчикам, что снова разочаровалась в сильной половине человечества.
Бузова сообщила фанатам, что заинтересовалась экстракорпоральным оплодотворением, а все потому, что буквально мечтает наконец-таки стать мамой. По этой причине Ольга планирует в ближайшее время посетить специализированные клиники, чтобы проконсультироваться с врачами, ведь хочет зачать ребенка искусственно, сообщает Novosti-Dom2.
Не секрет, что Бузова является одной из самых завидных невест Российской Федерации. Обворожительный внешний вид, неимоверная известность и большие деньги делают Ольгу действительно замечательным вариантом для брака.
Как бы то ни было, но побывав однажды замужем, восходящая певица пока не спешит под венец, хотя и мечтает встретить того «единственного». Правда, сейчас Ольга очень разборчива и не начинает даже встречаться с мужчинами, которые не соответствуют ее идеалу.
О личной жизни Бузовой на данный момент очень мало известно. Лишь время от времени Ольга намекает поклонникам, что повстречала мужчину, о котором давно мечтала. Тем не менее, сегодня знаменитость пожаловалась подписчикам, что снова разочаровалась в сильной половине человечества.
Бузова сообщила фанатам, что заинтересовалась экстракорпоральным оплодотворением, а все потому, что буквально мечтает наконец-таки стать мамой. По этой причине Ольга планирует в ближайшее время посетить специализированные клиники, чтобы проконсультироваться с врачами, ведь хочет зачать ребенка искусственно, сообщает Novosti-Dom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:42