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Ольга Бузова заинтересовалась экстракорпоральным оплодотворением

Поющая телеведущая Ольга Бузова заинтересовалась экстракорпоральным оплодотворением. Выяснилось, что телезнаменитость в очередной раз разочаровалась в мужчинах, поэтому планирует зачать малыша искусственным путем.

Ольга Бузова заинтересовалась экстракорпоральным оплодотворением

Не секрет, что Бузова является одной из самых завидных невест Российской Федерации. Обворожительный внешний вид, неимоверная известность и большие деньги делают Ольгу действительно замечательным вариантом для брака.

Как бы то ни было, но побывав однажды замужем, восходящая певица пока не спешит под венец, хотя и мечтает встретить того «единственного». Правда, сейчас Ольга очень разборчива и не начинает даже встречаться с мужчинами, которые не соответствуют ее идеалу.

Ольга Бузова заинтересовалась экстракорпоральным оплодотворением

О личной жизни Бузовой на данный момент очень мало известно. Лишь время от времени Ольга намекает поклонникам, что повстречала мужчину, о котором давно мечтала. Тем не менее, сегодня знаменитость пожаловалась подписчикам, что снова разочаровалась в сильной половине человечества.

Бузова сообщила фанатам, что заинтересовалась экстракорпоральным оплодотворением, а все потому, что буквально мечтает наконец-таки стать мамой. По этой причине Ольга планирует в ближайшее время посетить специализированные клиники, чтобы проконсультироваться с врачами, ведь хочет зачать ребенка искусственно, сообщает Novosti-Dom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:42

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