Шоу «вДудь» стало терять рейтинги из-за конкуренции со стороны Ксении Собчак и Насти Ивлеевой
Авторское YouTube-шоу «вДудь» начало терять популярность из-за конкуренции со стороны блогера Анастасии Ивлеевой и экс-телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак. К таким выводам пришли фолловеры, хорошо изучив несколько последних выпусков каждой знаменитости.
Ни для кого не является секретом, что YouTube начал приносить деньги восемь лет назад, когда на портал перебрались «+100500», Maddyson, а также «Спасибо, Ева!». Уже тогда на сайте появилась реклама, миллионы просмотров и самое главное - большие деньги.
Тележурналист и видеоблогер Юрий Дудь проделал неимоверно тяжелую, однако незатейливую вещь – заманил на YouTube звезд из телевизора. На сегодняшний день за каналом бывшего главного редактора издания «Sports» под названием «вДудь» следит больше 5,1 миллиона пользователей. За ним следует Настя Ивлеева, которая с каждой неделей продолжает набирать обороты. На экс-телеведущую программы «Орел и Решка» подписано 2,6 миллиона пользователей Сети.
За Ивлеевой следует Ксения Собчак со своим YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», за которым следит почти 700 тысяч зрителей. В последнее время эпатажная тележурналистка постоянно находится на слуху, что делает ее творение все более и более популярным.
В свою очередь, фолловеры обратили внимание на то, что Дудь из-за такой конкуренции начал терять свои позиции. Юрий перестал приглашать в гости по-настоящему интересных людей, а его последние выпуски и вовсе с трудом набирают просмотры.
К слову, сейчас фанаты Юрия советуют ему пересмотреть планы на будущие выпуски шоу «вДудь», чтобы окончательно не разочаровать свою аудиторию.
Ни для кого не является секретом, что YouTube начал приносить деньги восемь лет назад, когда на портал перебрались «+100500», Maddyson, а также «Спасибо, Ева!». Уже тогда на сайте появилась реклама, миллионы просмотров и самое главное - большие деньги.
Тележурналист и видеоблогер Юрий Дудь проделал неимоверно тяжелую, однако незатейливую вещь – заманил на YouTube звезд из телевизора. На сегодняшний день за каналом бывшего главного редактора издания «Sports» под названием «вДудь» следит больше 5,1 миллиона пользователей. За ним следует Настя Ивлеева, которая с каждой неделей продолжает набирать обороты. На экс-телеведущую программы «Орел и Решка» подписано 2,6 миллиона пользователей Сети.
За Ивлеевой следует Ксения Собчак со своим YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», за которым следит почти 700 тысяч зрителей. В последнее время эпатажная тележурналистка постоянно находится на слуху, что делает ее творение все более и более популярным.
В свою очередь, фолловеры обратили внимание на то, что Дудь из-за такой конкуренции начал терять свои позиции. Юрий перестал приглашать в гости по-настоящему интересных людей, а его последние выпуски и вовсе с трудом набирают просмотры.
К слову, сейчас фанаты Юрия советуют ему пересмотреть планы на будущие выпуски шоу «вДудь», чтобы окончательно не разочаровать свою аудиторию.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:09