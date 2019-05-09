Шоу «вДудь» стало терять рейтинги из-за конкуренции со стороны Ксении Собчак и Насти Ивлеевой





Ни для кого не является секретом, что YouTube начал приносить деньги восемь лет назад, когда на портал перебрались «+100500», Maddyson, а также «Спасибо, Ева!». Уже тогда на сайте появилась реклама, миллионы просмотров и самое главное - большие деньги.Тележурналист и видеоблогер Юрий Дудь проделал неимоверно тяжелую, однако незатейливую вещь – заманил на YouTube звезд из телевизора. На сегодняшний день за каналом бывшего главного редактора издания «Sports» под названием «вДудь» следит больше 5,1 миллиона пользователей. За ним следует Настя Ивлеева, которая с каждой неделей продолжает набирать обороты. На экс-телеведущую программы «Орел и Решка» подписано 2,6 миллиона пользователей Сети.За Ивлеевой следует Ксения Собчак со своим YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», за которым следит почти 700 тысяч зрителей. В последнее время эпатажная тележурналистка постоянно находится на слуху, что делает ее творение все более и более популярным.В свою очередь, фолловеры обратили внимание на то, что Дудь из-за такой конкуренции начал терять свои позиции. Юрий перестал приглашать в гости по-настоящему интересных людей, а его последние выпуски и вовсе с трудом набирают просмотры.К слову, сейчас фанаты Юрия советуют ему пересмотреть планы на будущие выпуски шоу «вДудь», чтобы окончательно не разочаровать свою аудиторию.