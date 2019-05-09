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Певица Сати Казанова скорбит из-за смерти любимой собаки

Певица Сати Казанова потеряла верного друга, которым являлся ее 12-летний пес по кличке Умка. На своей странице в сети Instagram артистка обсудила с поклонниками понятия жизни и смерти.
Певица Сати Казанова скорбит из-за смерти любимой собаки

Как отметила Сати Казанова, первые дни мая забрали много жизней, намекая на трагедию в аэропорту Москвы. Певица отметила, что человек никогда не сможет узнать, когда начнется последний день его жизни. В своих раздумьях артистка пришла к вопросу, на что станет направлять свое внимание человек, если будет знать о своей неизбежной смерти спустя день. Таким образом она подошла к новости о том, что накануне скончался ее пес Умка, живший в семье артистки долгих 12 лет. Сати Казанова отметила, что Умка был членом семьи, но при этом ни разу не был в доме из-за исламских традиций.

Казанова призналась, что ее мать никогда не задумывалась о смерти питомца, поэтому это стало горькой неожиданностью. Певица предположила, что всем следует думать о близких чаще, и тогда смерть не напомнит о любви в последний момент. Также артистка рассказала о начале священного месяца Рамадана, который назвала лучшим для молитв и очищения.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:25

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