Стивен Сигал оценил Парад Победы в Москве 9 мая
Стивен Сигал посетил парад Победы на Красной площади в Москве и остался доволен увиденным. На мероприятие актер пришел с женой.
Сигал признался, что приходит на церемонии 9 мая уже не в первый раз и очень любит их. После посещения парада 2019 года герой голливудских боевиков оказался в восторге от увиденного, а сам процесс он назвал «достойным чествованием» ветеранов. На его груди была видна георгиевская лента.
Стивен Сигал стал обладателем паспорта гражданина РФ в 2016 году. Позже он занял должность спецпредставителя российского МИД по гуманитарным связям с США. Актер также заявлял о готовности работать на посту главы Приморского края, потому как там проживали его предки.
Сигал признался, что приходит на церемонии 9 мая уже не в первый раз и очень любит их. После посещения парада 2019 года герой голливудских боевиков оказался в восторге от увиденного, а сам процесс он назвал «достойным чествованием» ветеранов. На его груди была видна георгиевская лента.
Стивен Сигал стал обладателем паспорта гражданина РФ в 2016 году. Позже он занял должность спецпредставителя российского МИД по гуманитарным связям с США. Актер также заявлял о готовности работать на посту главы Приморского края, потому как там проживали его предки.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:00