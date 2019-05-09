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Стивен Сигал оценил Парад Победы в Москве 9 мая

Стивен Сигал посетил парад Победы на Красной площади в Москве и остался доволен увиденным. На мероприятие актер пришел с женой.
Стивен Сигал оценил Парад Победы в Москве 9 мая

Сигал признался, что приходит на церемонии 9 мая уже не в первый раз и очень любит их. После посещения парада 2019 года герой голливудских боевиков оказался в восторге от увиденного, а сам процесс он назвал «достойным чествованием» ветеранов. На его груди была видна георгиевская лента.

Стивен Сигал стал обладателем паспорта гражданина РФ в 2016 году. Позже он занял должность спецпредставителя российского МИД по гуманитарным связям с США. Актер также заявлял о готовности работать на посту главы Приморского края, потому как там проживали его предки.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:00

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