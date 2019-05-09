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На МКС начнут испытания биореактора на водорослях

На Международной космической станции (МКС) в ближайшее время начнут испытания биореактора на водорослях, названного фотобиореактором. Устройство позволит перерабатывать углекислый газ в кислород, а также создавать съедобную биомассу.
На МКС начнут испытания биореактора на водорослях

Подобные испытания на МКС призваны сделать космическую станцию более автономной и независимой от поставок с Земли. В будущем это поможет людям, отправившимся осваивать Марс, ведь проблема доставки запасов кислорода и продовольствия является одной из основных во всех подобных проектах.

Биореактор на МКС будет работать на основании водорослей. Фотобиореактор станет составной частью целой физико-химической системы рециркуляции воздуха по замкнутому циклу (ACLS). Он подразумевает извлечение из углекислого газа метана и воды, а водоросли будут превращать его в кислород. Это позволит удлинить цикл автономного функционирования космической станции, но пока не известно, на сколько. Также водоросли будут использовать остатки углекислого газа для создания съедобной биомассы, имеющей высокое содержание белка. Это позволит увеличить запас еды космонавтов до 30%.
На МКС начнут испытания биореактора на водорослях

Ученые отмечают: если этот эксперимент на МКС закончится удачно, то это значительно приблизит человечество к основанию Марса. Ведь условия данного тестирования ограничены пространством и приборами станции, а на поверхности планеты можно будет строить целые заводы с использованием такой технологии.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:36

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