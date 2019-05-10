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Яна Рудковская показала редкое фото с сыном Николаем Батуриным

После критики в социальных сетях телеведущая Яна Рудковская опубликовала снимок со средним сыном, 16-летним Николаем Батуриным. Артистка отметила, что старшие дети избегают публичности.
Яна Рудковская показала редкое фото с сыном Николаем Батуриным

Поклонники Яны Рудковской часто замечают, что телеведущая хвалится достижениями своего младшего сына Александра Плющенко и забывает о старших детях. Как известно, у нее есть приемный сын Андрей Батурин, отцом которого является ее бывший муж, а также 16-летний Николай Батурин. Накануне в режиме Stories артистка показала тренировку на скакалке Николая Батурина, отметив, что он дал на это свое согласие. Деятельница культуры отметила, что старший сын не соглашается быть опубликованным на просторах Instagram-аккаунта звездной матери, но она надеется его уговорить.

Ранее фолловеры раскритиковали Яну Рудковскую за треники на младшем сыне, отметив, что Александр Плющенко мог бы иметь более нарядные костюмы.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:04

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