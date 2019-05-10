Яна Рудковская показала редкое фото с сыном Николаем Батуриным
После критики в социальных сетях телеведущая Яна Рудковская опубликовала снимок со средним сыном, 16-летним Николаем Батуриным. Артистка отметила, что старшие дети избегают публичности.
Поклонники Яны Рудковской часто замечают, что телеведущая хвалится достижениями своего младшего сына Александра Плющенко и забывает о старших детях. Как известно, у нее есть приемный сын Андрей Батурин, отцом которого является ее бывший муж, а также 16-летний Николай Батурин. Накануне в режиме Stories артистка показала тренировку на скакалке Николая Батурина, отметив, что он дал на это свое согласие. Деятельница культуры отметила, что старший сын не соглашается быть опубликованным на просторах Instagram-аккаунта звездной матери, но она надеется его уговорить.
Ранее фолловеры раскритиковали Яну Рудковскую за треники на младшем сыне, отметив, что Александр Плющенко мог бы иметь более нарядные костюмы.
Поклонники Яны Рудковской часто замечают, что телеведущая хвалится достижениями своего младшего сына Александра Плющенко и забывает о старших детях. Как известно, у нее есть приемный сын Андрей Батурин, отцом которого является ее бывший муж, а также 16-летний Николай Батурин. Накануне в режиме Stories артистка показала тренировку на скакалке Николая Батурина, отметив, что он дал на это свое согласие. Деятельница культуры отметила, что старший сын не соглашается быть опубликованным на просторах Instagram-аккаунта звездной матери, но она надеется его уговорить.
Ранее фолловеры раскритиковали Яну Рудковскую за треники на младшем сыне, отметив, что Александр Плющенко мог бы иметь более нарядные костюмы.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:04