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Озвучены дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Стало известно, что официальное прощание с покойным Евгением Крылатовым запланировано на 11 мая. В последний путь композитора будут проводить в стенах храма иконы Божьей Матери “Отрада и утешение”, находящегося на Ходынском поле в Москве.
Озвучены дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Как сообщил сын композитора Павел Крылатов, панихида по Евгению Крылатову состоится уже в эту субботу. Похороны деятеля запланированы в тот же день, но на данный момент неизвестно, станет ли семья известного артиста организовывать гражданское прощание. Однако все ритуальные мероприятия запланированы на первую половину дня, а в случае гражданского прощания церемония будет организована при Боткинской больнице.

Евгений Крылатов будет покоиться на Митинском кладбище. Композитора не стало 8 мая, что оказалось потрясением для его коллег по цеху. Дочь деятеля рассказала журналистам, что в последний месяц ее родитель находился в больнице с пневмонией.



 
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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:28

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