Озвучены дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым





Как сообщил сын композитора Павел Крылатов, панихида по Евгению Крылатову состоится уже в эту субботу. Похороны деятеля запланированы в тот же день, но на данный момент неизвестно, станет ли семья известного артиста организовывать гражданское прощание. Однако все ритуальные мероприятия запланированы на первую половину дня, а в случае гражданского прощания церемония будет организована при Боткинской больнице.Евгений Крылатов будет покоиться на Митинском кладбище. Композитора не стало 8 мая, что оказалось потрясением для его коллег по цеху. Дочь деятеля рассказала журналистам, что в последний месяц ее родитель находился в больнице с пневмонией.