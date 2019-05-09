Озвучены дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым
Стало известно, что официальное прощание с покойным Евгением Крылатовым запланировано на 11 мая. В последний путь композитора будут проводить в стенах храма иконы Божьей Матери “Отрада и утешение”, находящегося на Ходынском поле в Москве.
Как сообщил сын композитора Павел Крылатов, панихида по Евгению Крылатову состоится уже в эту субботу. Похороны деятеля запланированы в тот же день, но на данный момент неизвестно, станет ли семья известного артиста организовывать гражданское прощание. Однако все ритуальные мероприятия запланированы на первую половину дня, а в случае гражданского прощания церемония будет организована при Боткинской больнице.
Евгений Крылатов будет покоиться на Митинском кладбище. Композитора не стало 8 мая, что оказалось потрясением для его коллег по цеху. Дочь деятеля рассказала журналистам, что в последний месяц ее родитель находился в больнице с пневмонией.
Как сообщил сын композитора Павел Крылатов, панихида по Евгению Крылатову состоится уже в эту субботу. Похороны деятеля запланированы в тот же день, но на данный момент неизвестно, станет ли семья известного артиста организовывать гражданское прощание. Однако все ритуальные мероприятия запланированы на первую половину дня, а в случае гражданского прощания церемония будет организована при Боткинской больнице.
Евгений Крылатов будет покоиться на Митинском кладбище. Композитора не стало 8 мая, что оказалось потрясением для его коллег по цеху. Дочь деятеля рассказала журналистам, что в последний месяц ее родитель находился в больнице с пневмонией.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:28