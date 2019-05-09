Xiaomi Mi 9 SE получил функцию Moon Mode для съемки Луны





Об этом сообщили обычные пользователи, получившие это обновление для своих Xiaomi Mi 9 SE. Такая новость вряд ли удивит экспертов, ведь двумя месяцами ранее для старшей версии этого флагманского смартфона добавили ту же функцию – Moon Mode. Поэтому выход такого обновления для младшего устройства был вопросом времени, так как оба гаджета имеют одинаковые основные камеры.Moon Mode не требует от пользователя каких-либо действий или ручного переключения. Функция активируется самостоятельно, человеку достаточно навести камеру своего Xiaomi Mi 9 SE на Луну, а ИИ сам включит этот режим съемки. Данная возможность позволяет устройству делать более точные снимки и видеозаписи спутника Земли. Как только из объектива основной камеры смартфона пропадет Луна – Moon Mode также самостоятельно выключится.После появление этой функции у старшей версии Xiaomi Mi 9 в Сети было опубликовано множество примеров работы технологии. Она на самом деле улучшает качество фото- и видеосъемки Луны, но не стоит ждать результатов, сопоставимых с профессиональными фотоаппаратами. При этом не стоит думать, что улучшения незаметны обычному глазу – это не так, их на самом деле видно.