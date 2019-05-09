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«Мы эту победу вовек не забудем»: сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко с портретом прадедушки-фронтовика поздравил ветеранов

Сын Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поздравил ветеранов с Днем Победы. Маленький Саша с портретом прадедушки-фронтовика рассказал несколько стихов в честь праздника.

«Мы эту победу вовек не забудем»: сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко с портретом прадедушки-фронтовика поздравил ветеранов

Сегодня звезды отечественного шоу-бизнеса активно публикуют в Сети поздравительные посты в адрес ветеранов Великой Отечественной Войны, рассказывая о своих близких, прошедших через нее. Не осталась в стороне и семья Плющенко. В аккаунте Яны Рудковской в Instagram появился видеоролик, где сын Саша, которого родители называют Гном Гномычем, рассказывает стихотворение Тимофея Белозерова под названием «День Победы» и строки Ольги Масловой «Героям Победы – спасибо!».

В руках у мальчика – фото его прадедушки Сырова Николая Тимофеевича. Как объяснила Рудковская, он смог пройти военный путь от границы СССР до Москвы и от Москвы до Берлина. Дедушка продюсера имел много ранений, получил «Орден Красной Звезды», медаль «За оборону Москвы», «Орден Отечественной войны» и многие другие награды. В комментарии к посту Рудковская поздравила всех с Днем Победы, поблагодарив всех к нему причастных.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:20

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