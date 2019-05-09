Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко призналась, что всегда боялась беременности из-за полноты и изменений фигуры
Экс-участница телешоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась, что всегда боялась интересного положения из-за полноты и изменений фигуры. По словам длинноволосой красавицы, именно поэтому она до 30 лет была «холостячкой».
Не секрет, что в отличие от сестры-близняшки Юлии Салибековой Екатерина никогда не спешила обзавестись наследниками. Правда, и ее первый брак оказался не таким успешным, как у родственницы, однако звезда «Дома-2» никогда не скрывала факт того, что действительно не торопиться стать родительницей.
Вчера Екатерина опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором призналась подписчикам, что в последнее время ей очень часто задают один и тот же вопрос. Колисниченко решила объяснить фанатам, почему так долго не решалась забеременеть, а также указала на то, что сейчас находится в каком-то «мистическом состоянии».
По словам экс-участницы «Дома-2», сейчас она понимает, что ее опасения относительно беременности не были напрасными, ведь она действительно набрала несколько лишних килограммов, а ее фигура полностью изменилась. Впрочем, во всем этом есть и несколько «прекрасных моментов».
Стоит отметить, что даже интересное положение не поменяло обычного образа жизни Екатерины. Девушка по-прежнему активно следит за своим внешним видом и делает различные косметологические процедуры.
Не секрет, что в отличие от сестры-близняшки Юлии Салибековой Екатерина никогда не спешила обзавестись наследниками. Правда, и ее первый брак оказался не таким успешным, как у родственницы, однако звезда «Дома-2» никогда не скрывала факт того, что действительно не торопиться стать родительницей.
Вчера Екатерина опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором призналась подписчикам, что в последнее время ей очень часто задают один и тот же вопрос. Колисниченко решила объяснить фанатам, почему так долго не решалась забеременеть, а также указала на то, что сейчас находится в каком-то «мистическом состоянии».
По словам экс-участницы «Дома-2», сейчас она понимает, что ее опасения относительно беременности не были напрасными, ведь она действительно набрала несколько лишних килограммов, а ее фигура полностью изменилась. Впрочем, во всем этом есть и несколько «прекрасных моментов».
«Это незаменимое шевеление малыша внутри. Морально - это какое-то мистическое состояние счастья и предвкушения нового периода жизни. Вот так», - написала Колисниченко.
Стоит отметить, что даже интересное положение не поменяло обычного образа жизни Екатерины. Девушка по-прежнему активно следит за своим внешним видом и делает различные косметологические процедуры.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:02