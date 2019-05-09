Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл и принца Гарри с шимпанзе
Ведущего BBC 61-летнего Дэнни Бейкера лишили работы из-за оскорбления новорожденного ребенка принца Гарри и Меган Маркл. На личной странице в сети Twitter ведущий разместил заметку, которую посчитали расистской.
На просторах соцсети один из ведущих BBC Radio 5 Live Дэнни Бейкер обнародовал старый снимок шимпанзе в одежде и подписал, что так выглядит королевский наследник, который выходит из больницы. Публика сопоставила этот пост с рождением первенца Меган Маркл и принца Гарри. Многие юзеры впоследствии посчитали, что Бейкер таким образом намекнул на происхождение герцогини Сассекской и обвинили комика в расизме.
Вскоре он опубликовал пост с извинениями, а также удалил снимок с шимпанзе по просьбе руководства BBC. Однако подписчики сети Twitter потребовали наказать сотрудника, и представители радиостанции утвердили решение уволить его. Вскоре Дэнни Бейкер отметил, что ему жаль, что некоторые были оскорблены фотографией маленького парня в шикарном наряде, а потом пообещал писать в Twitter о футболе.
На просторах соцсети один из ведущих BBC Radio 5 Live Дэнни Бейкер обнародовал старый снимок шимпанзе в одежде и подписал, что так выглядит королевский наследник, который выходит из больницы. Публика сопоставила этот пост с рождением первенца Меган Маркл и принца Гарри. Многие юзеры впоследствии посчитали, что Бейкер таким образом намекнул на происхождение герцогини Сассекской и обвинили комика в расизме.
Вскоре он опубликовал пост с извинениями, а также удалил снимок с шимпанзе по просьбе руководства BBC. Однако подписчики сети Twitter потребовали наказать сотрудника, и представители радиостанции утвердили решение уволить его. Вскоре Дэнни Бейкер отметил, что ему жаль, что некоторые были оскорблены фотографией маленького парня в шикарном наряде, а потом пообещал писать в Twitter о футболе.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:11