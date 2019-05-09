АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Nike будет использовать дополненную реальность для измерения размера ноги
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл и принца Гарри с шимпанзе

Ведущего BBC 61-летнего Дэнни Бейкера лишили работы из-за оскорбления новорожденного ребенка принца Гарри и Меган Маркл. На личной странице в сети Twitter ведущий разместил заметку, которую посчитали расистской.
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл и принца Гарри с шимпанзе

На просторах соцсети один из ведущих BBC Radio 5 Live Дэнни Бейкер обнародовал старый снимок шимпанзе в одежде и подписал, что так выглядит королевский наследник, который выходит из больницы. Публика сопоставила этот пост с рождением первенца Меган Маркл и принца Гарри. Многие юзеры впоследствии посчитали, что Бейкер таким образом намекнул на происхождение герцогини Сассекской и обвинили комика в расизме.

Вскоре он опубликовал пост с извинениями, а также удалил снимок с шимпанзе по просьбе руководства BBC. Однако подписчики сети Twitter потребовали наказать сотрудника, и представители радиостанции утвердили решение уволить его. Вскоре Дэнни Бейкер отметил, что ему жаль, что некоторые были оскорблены фотографией маленького парня в шикарном наряде, а потом пообещал писать в Twitter о футболе.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стивен Сигал оценил Парад Победы в
Xiaomi Mi 9 SE получил функцию Moon
Никита Ефремов закрутил роман с ведущей
На МКС начнут испытания биореактора на
Озвучены дата и место прощания с
«Мы эту победу вовек не забудем»: сын
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко
Nike будет использовать дополненную
Экс-участница «Дома-2» Оля Сударкина
Суд запретил бывшему менеджеру Бритни
Эксперт рассказала о вреде алкоголя для
«Это я не очень»: Леонид Агутин ответил
Дом британского драматурга Гарольда
Honda сократит треть моделей и начнет
Звезда «Дома-2» Марина Мексика
Разведенные Татьяна Арнтгольц и Иван
В Сети опубликованы новые рендеры
Настю Ивлееву «дико бесит», когда ее
В подмосковной «Пятерочке» работник
Уставшая Саша Савельева показала себя
Ученые нашли окаменелости динозавра с
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Ученые: Воспалительные заболевания
Анна Хилькевич показала фанатам, как
В Сети появилось видео перехвата
Виктория Дайнеко считает, что ум в
Ученые: Мигрень повышает риск
Создатели «Игры престолов» раскрыли
Пользователи Android смогут платить
Просмотреть все новости