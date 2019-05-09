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Nike будет использовать дополненную реальность для измерения размера ноги
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Nike будет использовать дополненную реальность для измерения размера ноги

Компания Nike сообщила о том, что уже в ближайшем будущем будет использовать дополненную реальность в своем фирменном приложении. Она поможет человеку самостоятельно измерять точный размер собственной ноги, что позволит ему лучше подбирать для себя обувь.
Nike будет использовать дополненную реальность для измерения размера ноги

Данная функция получила название Nike Fit и будет присутствовать в приложении компании. Она позволит любому человеку сканировать свою ногу с помощью дополненной реальности и получить точный ее размер. Представитель бренда отмечает: согласно статистике, 60% людей носят неправильную обувь, поэтому данная проблема достаточно актуальна.

Для использования Nike Fit человеку понадобится смартфон, установленное приложение и стена, либо другая вертикальная ровная поверхность. Сканирование будет занимать не больше 1 минуты, а его результаты можно будет сохранить в профиле. После этого человек сможет получать рекомендации относительно того, какой размер конкретной модели ему лучше приобрести. Больше всего это поможет родителям маленьких детей, ведь они просто отсканируют ногу своего ребенка дома и купят ему идеальную пару обуви в ближайшем магазине Nike.

В торговой сети бренда покупатель сможет с помощью собственного QR-кода в режиме реального времени узнать, какие подходящие для него модели сейчас есть в наличии. Пробное тестирование Nike Fit начнется в США уже в июле, а чуть позже оно должно пройти в Европе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:55

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