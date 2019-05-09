Nike будет использовать дополненную реальность для измерения размера ноги





Данная функция получила название Nike Fit и будет присутствовать в приложении компании. Она позволит любому человеку сканировать свою ногу с помощью дополненной реальности и получить точный ее размер. Представитель бренда отмечает: согласно статистике, 60% людей носят неправильную обувь, поэтому данная проблема достаточно актуальна.Для использования Nike Fit человеку понадобится смартфон, установленное приложение и стена, либо другая вертикальная ровная поверхность. Сканирование будет занимать не больше 1 минуты, а его результаты можно будет сохранить в профиле. После этого человек сможет получать рекомендации относительно того, какой размер конкретной модели ему лучше приобрести. Больше всего это поможет родителям маленьких детей, ведь они просто отсканируют ногу своего ребенка дома и купят ему идеальную пару обуви в ближайшем магазине Nike.В торговой сети бренда покупатель сможет с помощью собственного QR-кода в режиме реального времени узнать, какие подходящие для него модели сейчас есть в наличии. Пробное тестирование Nike Fit начнется в США уже в июле, а чуть позже оно должно пройти в Европе.