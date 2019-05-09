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Экс-участница «Дома-2» Оля Сударкина считает пару Марины Африкантовой и Романа Капаклы «идеальной»

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина считает, что в Периметре есть влюбленные, которых можно назвать «идеальными», и это пара 31-летней Марины Африкантовой и 20-летнего Романа Капаклы. Правда, скандальная героиня телестройки до сих пор не верит, что парень на самом деле младше своей возлюбленной на 11 лет.

Экс-участница «Дома-2» Оля Сударкина считает пару Марины Африкантовой и Романа Капаклы «идеальной»

Многие зрители по-прежнему помнят, как Сударкина покидала Периметр. Ведь после своего ухода Оля все делала для того, чтобы ее помнили, и даже планировала засудить ведущую «Дома-2» Ксению Бородину.

Судя по всему, сейчас Сударкина переключилась с телезнаменитости на своих коллег по съемочной площадке. Недавно она нелицеприятно высказалась в адрес Розалии Райсон, а вчера «добралась» до Африкантовой и Капаклы. Впрочем, свежий пост Ольги большинство пользователей Сети удивил, ведь в нем девушка сказала очень много хороших слов о паре Марины и Романа.

«Вы у меня спрашивали «реально ли то, что у Ромы и Марины настолько всё идеально?». Буду отвечать руководствуясь тем, что я видела собственными глазами», - написала Сударкина.


Экс-участница «Дома-2» Оля Сударкина считает пару Марины Африкантовой и Романа Капаклы «идеальной»

По словам Ольги, она считает пару Марины и Романа «идеальной» только потому, что каждый из них знает, как правильно себя вести. Выяснилось, что Капаклы не по возрасту понимает, что каждой девушке нужен кнут и пряник, которые и выдает Африкантовой «систематически».

В свою очередь Марина является для Романа «музой», которая его вдохновляет и уважает.

«Марина дарит Роме ощущение всемогущества. А Рома Марине - счастье . Что это может быть, если не любовь?» - отметила Ольга.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47

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