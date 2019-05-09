Экс-участница «Дома-2» Оля Сударкина считает пару Марины Африкантовой и Романа Капаклы «идеальной»

«Вы у меня спрашивали «реально ли то, что у Ромы и Марины настолько всё идеально?». Буду отвечать руководствуясь тем, что я видела собственными глазами», - написала Сударкина.

«Марина дарит Роме ощущение всемогущества. А Рома Марине - счастье . Что это может быть, если не любовь?» - отметила Ольга.

Многие зрители по-прежнему помнят, как Сударкина покидала Периметр. Ведь после своего ухода Оля все делала для того, чтобы ее помнили, и даже планировала засудить ведущую «Дома-2» Ксению Бородину.Судя по всему, сейчас Сударкина переключилась с телезнаменитости на своих коллег по съемочной площадке. Недавно она нелицеприятно высказалась в адрес Розалии Райсон, а вчера «добралась» до Африкантовой и Капаклы. Впрочем, свежий пост Ольги большинство пользователей Сети удивил, ведь в нем девушка сказала очень много хороших слов о паре Марины и Романа.По словам Ольги, она считает пару Марины и Романа «идеальной» только потому, что каждый из них знает, как правильно себя вести. Выяснилось, что Капаклы не по возрасту понимает, что каждой девушке нужен кнут и пряник, которые и выдает Африкантовой «систематически».В свою очередь Марина является для Романа «музой», которая его вдохновляет и уважает.