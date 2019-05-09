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Суд запретил бывшему менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней

Суд штата Калифорния, США, вынес временное постановление, которое запрещает экс-менеджеру Бритни Спирс Сэму Лютфи приближаться к поп-звезде и ее семье. Согласно документам, поданным адвокатами, бывший коллега негативно влияет на психическое самочувствие артистки.
Суд запретил бывшему менеджеру Бритни Спирс приближаться к ней

В Лос-Анджелесе суд вынес временное постановление 9 мая, хотя изначально рассмотрение вопроса должно было проходить 10 числа. Согласно ему, до 28 мая Сэм Лютфи, бывший менеджер Бритни Спирс, работавший с ней в 2000-х годах, не может приближаться к поп-звезде и ее семье ближе чем на 180 км, а также ему запрещено отправлять им сообщения, связываться по телефону и посвящать тексты в социальных сетях. В указанную дату состоится итоговое рассмотрение данного вопроса.

Такое решение суда было вынесено по инициативе Бритни Спирс, именно адвокаты звезды подали соответствующие документы. Певица считает, что экс-менеджер негативно влияет на ее самочувствие и психическое состояние. Немаловажную роль сыграл тот факт, что Сэм Лютфи совсем недавно посредством социальных сетей писал матери артистки неприятные и угрожающие сообщения.

Напомним, судебные разбирательства между музыкальным менеджером и семьей Бритни Спирс длятся уже более 10 лет. Сэма Лютфи обвиняют в негативном влиянии на здоровье артистки, что в итоге привело к ее нервному срыву. Споры касаются также и контрактов, подписанных между певицей и менеджером.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:38

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