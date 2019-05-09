Звезда «Дома-2» Марина Мексика призналась, что после четвертой ринопластики ей наконец-таки нравится свой нос

«Результат который я вижу меня очень устраивает!» - написала Мексика в новом блоге.

Ни для кого не является секретом, что третья ринопластика Мексики не была удачной. После снятия швов оказалось, что у девушки по-прежнему имеются проблемы с дыханием, которые не дают Марине полноценно жить и нормально спать.Долгое время звезда «Дома-2» пыталась отыскать пластического хирурга, который бы взялся за исправление ее проблем, однако никто не желал рисковать. Впрочем, месяц назад Мексике все-таки «улыбнулась фортуна».Вчера бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором призналась подписчикам, что ее наконец-таки целиком и полностью устраивает новый нос.По словам Марины, ее новый нос все еще отекший, а после четвертой ринопластики прошло очень мало времени, однако то, что она сейчас видит в зеркале, ей очень нравится.Также в своей новой публикации Мексика опять решила объяснить фолловерам, что для такой операции, которая требовалась ей, она искала пластического хирурга с колоссальным опытом и квалификацией. Когда же Марине не посчастливилось отыскать такого профессионала в России, она обратила внимание на зарубежных специалистов.К слову, четвертую ринопластику Мексике делали в Турции.