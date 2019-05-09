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«Это я не очень»: Леонид Агутин ответил на критику своих селфи

Известный российский исполнитель Леонид Агутин неожиданным образом отреагировал на критику в адрес собственных селфи от одной из своих поклонниц. Артист отметил, что это не фотографии плохие, «это я уже не очень».
«Это я не очень»: Леонид Агутин ответил на критику своих селфи

Изначально Леонид Агутин на своей странице в Instagram разместил красивое видео, где показал подписчикам прекрасный вид на Средиземное море, которое сопровождалось шумом прибоя, ветром и пением птиц. Эта публикация сразу собрала много отметок «Нравится» и комментариев, один из которых звучал так: «Фото природы, всего вокруг у Вас получаются шедевральные, а вот селфи. Вы уж простите, не очень». Подобных отзывов у всех знаменитостей тысячи, тем не менее, они редко напрямую отвечают на них, но артист удивил многих поклонников и отреагировал на замечание подписчицы: «Это я уже не очень, а природа… Что ей будет, она всегда прекрасна».
«Это я не очень»: Леонид Агутин ответил на критику своих селфи

Подобная реакция Леонида Агутина на критику в его адрес удивила многих поклонников. Подписчики певца считают, что он слишком критичен к себе и много наговаривает на свою внешность. Такие люди заверили исполнителя, что все его публикации прекрасны, в том числе и селфи. Другие же похвалили артиста за открытость и искренность в общении с поклонниками. Подобное поведение, уверены подписчики, свидетельство истинного отношения и уважения к фанатам.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:20

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