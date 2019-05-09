Эксперт рассказала о вреде алкоголя для кожи





Употребление алкоголя несет коже лица серьезный вред. Распитие спиртных напитков приводит к обезвоживанию организма, что, в свою очередь, негативно сказывается на всех его частях, в том числе и кожных покровах. В перспективе это станет причиной изменения цвета лица, появления темных кругов под глазами, ослабления и тонкости кожи, снижения ее защитных функций и развития морщин.Алкоголь делает кожу более раздражительной, могут появляться пятна и покраснения. Регулярное употребление спиртных напитков ведет к образованию припухлостей в области лица, а через какое-то время они могут стать постоянными. Эксперты рекомендует людям не употреблять алкоголь вообще или выбирать такие его виды, где невысокое содержание сахара. Данное вещество никогда не было полезным для кожи, но в сочетании со спиртом оно способно очень быстро сделать здоровую кожу слабой и непривлекательной.Дебби Томас также советует людям высыпаться и давать организму отдыхать. Во сне кожа проходит восстановление, и если нарушить режим – это незамедлительно на ней скажется. Эксперт рекомендует регулярно протирать лицо кубиком льда, это поможет привести его в тонус и нормализировать кровообращение.