АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мигрень повышает риск возникновения осложнений при беременности
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Ученые: Мигрень повышает риск возникновения осложнений при беременности

Ученые из Дании доказали, что риск возникновения осложнений при беременности увеличивается в связи с мигренью. Последствия для матери и ребенка поможет снизить комплексное лечение.
Ученые: Мигрень повышает риск возникновения осложнений при беременности

В исследовании принимали участие беременные женщины из Дании, которые были здоровыми или страдали от мигрени. В результате экспериментов выяснилось, что наличие мигрени указывало на повышенный риск возникновения осложнений. Кроме того, у новорожденных материнская мигрень ассоциировалась с рядом неблагоприятных исходов, включая низкий вес при рождении, преждевременные роды, кесарево сечение, респираторный дистресс-синдром и фебрильные судороги. Исследование головной боли включало 22,8 тысяч беременных участниц, которые страдали от мигрени, а также более 228 тысяч гражданок, не имеющих таких проблем.

Лечение мигрени не было связано с более высоким риском неблагоприятных исходов по сравнению с мигренью, которую не лечили. Это говорит о том, что само расстройство, а не лечение, связано с осложнениями беременности. Как отметил ведущий автор исследования Нилс Скайаа из Университетской больницы Орхуса, лечение мигрени может снизить риски осложнений для матери и ребенка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Ученые: Воспалительные заболевания
Анна Хилькевич показала фанатам, как
В Сети появилось видео перехвата
Виктория Дайнеко считает, что ум в
Ученые: Мигрень повышает риск
Создатели «Игры престолов» раскрыли
Пользователи Android смогут платить
Вдова Владимира Этуша трогательно
Samsung создали камеру для мобильных
Садальский считает приговор суда
Врачи назвали первые симптомы опухоли
Сын Сергея Лазарева песней “Катюша”
Ольга Бузова и Егор Крид в Эмиратах
Sharp представила смартфон Aquos R3 с
Анфиса Чехова заявила о желании родить
Основатель “Бессмертного полка”
Анастасия Стоцкая рассказала фанатам о
Стало известно, когда и где в Москве
Стас Михайлов трогательно поздравил
Ветеран, отметивший в день Победы свой
На художественной выставке в Венеции
Под Иркутском водитель сбил пятерых
Лера Кудрявцева посмеялась над своим
Федеральный центр питания рассказал о
Энн Хэтэуэй осталась без штанов за
Вице-премьер оценил вероятность вывода
Юлия Барановская показала фанатам
В Киеве из-за георгиевской ленты
Hyundai выпустят бюджетную версию Santro
Просмотреть все новости