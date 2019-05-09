Ученые: Мигрень повышает риск возникновения осложнений при беременности





В исследовании принимали участие беременные женщины из Дании, которые были здоровыми или страдали от мигрени. В результате экспериментов выяснилось, что наличие мигрени указывало на повышенный риск возникновения осложнений. Кроме того, у новорожденных материнская мигрень ассоциировалась с рядом неблагоприятных исходов, включая низкий вес при рождении, преждевременные роды, кесарево сечение, респираторный дистресс-синдром и фебрильные судороги. Исследование головной боли включало 22,8 тысяч беременных участниц, которые страдали от мигрени, а также более 228 тысяч гражданок, не имеющих таких проблем.Лечение мигрени не было связано с более высоким риском неблагоприятных исходов по сравнению с мигренью, которую не лечили. Это говорит о том, что само расстройство, а не лечение, связано с осложнениями беременности. Как отметил ведущий автор исследования Нилс Скайаа из Университетской больницы Орхуса, лечение мигрени может снизить риски осложнений для матери и ребенка.