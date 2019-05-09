В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ. Соответствующие кадры были опубликованы в соцсети Instagram.
Автор записи объяснил ролик хештегами, в которых упомянул несколько российских истребителей. На видео можно наблюдать, как пилот военного самолета РФ вплотную приближается к американскому БПЛА MQ-9 Reaper. На данный момент неизвестно, где именно произошла стычка летательных аппаратов.
На страницах портала “Слово и Дело” уточняется, что в последнее время число разведывательных полетов беспилотников, стоящих на вооружении США, значительно выросло. Ранее отечественные военные заметили самолет и беспилотник США у берегов Крыма.
Автор записи объяснил ролик хештегами, в которых упомянул несколько российских истребителей. На видео можно наблюдать, как пилот военного самолета РФ вплотную приближается к американскому БПЛА MQ-9 Reaper. На данный момент неизвестно, где именно произошла стычка летательных аппаратов.
На страницах портала “Слово и Дело” уточняется, что в последнее время число разведывательных полетов беспилотников, стоящих на вооружении США, значительно выросло. Ранее отечественные военные заметили самолет и беспилотник США у берегов Крыма.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:42