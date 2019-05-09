АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Мигрень повышает риск возникновения осложнений при беременности
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Вдова Владимира Этуша трогательно поздравила покойного актера c Днем Победы

Вдова актера Владимира Этуша трогательно поздравила покойного супруга с Днем Победы. Обращение к звезде советских экранов Елена Этуш опубликовала на своей странице в сети Facebook.
Вдова Владимира Этуша трогательно поздравила покойного актера c Днем Победы

Актер Владимир Этуш, известный широкой публике по роли в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”, скончался 9 марта 2019 года. Елена Этуш опубликовала в социальных сетях фотографию супруга, который позирует с множеством военных наград. Как известно, артист является полным кавалером ордена “За заслуги перед Отечеством”. Елена Этуш поздравила актера с Днем Победы, назвав его своим настоящим воином.
Вдова Владимира Этуша трогательно поздравила покойного актера c Днем Победы

Владимир Этуш был задействован в военных действиях с самого начала, записавшись в качестве добровольца на фронт. После подготовки он был зачислен в стрелковый полк, а служба его проходила в горах Кабары и Осетии. Актер был задействован в освобождении Ростова, а в боях на территории Украины был ранен, получив II группу инвалидности.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон
Ученые: Воспалительные заболевания
Анна Хилькевич показала фанатам, как
В Сети появилось видео перехвата
Виктория Дайнеко считает, что ум в
Ученые: Мигрень повышает риск
Создатели «Игры престолов» раскрыли
Пользователи Android смогут платить
Вдова Владимира Этуша трогательно
Samsung создали камеру для мобильных
Садальский считает приговор суда
Врачи назвали первые симптомы опухоли
Сын Сергея Лазарева песней “Катюша”
Ольга Бузова и Егор Крид в Эмиратах
Sharp представила смартфон Aquos R3 с
Анфиса Чехова заявила о желании родить
Основатель “Бессмертного полка”
Анастасия Стоцкая рассказала фанатам о
Стало известно, когда и где в Москве
Стас Михайлов трогательно поздравил
Ветеран, отметивший в день Победы свой
На художественной выставке в Венеции
Под Иркутском водитель сбил пятерых
Лера Кудрявцева посмеялась над своим
Федеральный центр питания рассказал о
Энн Хэтэуэй осталась без штанов за
Вице-премьер оценил вероятность вывода
Юлия Барановская показала фанатам
В Киеве из-за георгиевской ленты
Hyundai выпустят бюджетную версию Santro
Просмотреть все новости