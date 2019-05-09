Вдова Владимира Этуша трогательно поздравила покойного актера c Днем Победы
Вдова актера Владимира Этуша трогательно поздравила покойного супруга с Днем Победы. Обращение к звезде советских экранов Елена Этуш опубликовала на своей странице в сети Facebook.
Актер Владимир Этуш, известный широкой публике по роли в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”, скончался 9 марта 2019 года. Елена Этуш опубликовала в социальных сетях фотографию супруга, который позирует с множеством военных наград. Как известно, артист является полным кавалером ордена “За заслуги перед Отечеством”. Елена Этуш поздравила актера с Днем Победы, назвав его своим настоящим воином.
Владимир Этуш был задействован в военных действиях с самого начала, записавшись в качестве добровольца на фронт. После подготовки он был зачислен в стрелковый полк, а служба его проходила в горах Кабары и Осетии. Актер был задействован в освобождении Ростова, а в боях на территории Украины был ранен, получив II группу инвалидности.
Актер Владимир Этуш, известный широкой публике по роли в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”, скончался 9 марта 2019 года. Елена Этуш опубликовала в социальных сетях фотографию супруга, который позирует с множеством военных наград. Как известно, артист является полным кавалером ордена “За заслуги перед Отечеством”. Елена Этуш поздравила актера с Днем Победы, назвав его своим настоящим воином.
Владимир Этуш был задействован в военных действиях с самого начала, записавшись в качестве добровольца на фронт. После подготовки он был зачислен в стрелковый полк, а служба его проходила в горах Кабары и Осетии. Актер был задействован в освобождении Ростова, а в боях на территории Украины был ранен, получив II группу инвалидности.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:11