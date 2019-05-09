Анфиса Чехова заявила о желании родить второго ребенка

Об этом Анфиса Чехова рассказала на своей странице в Instagram. Телеведущая воспользовалась одной из функций «Историй» и предложила подписчикам задавать ей любые вопросы, которые их интересуют. Один из пользователей поинтересовался у звезды, не хочет ли она родить второго ребенка. Знаменитость ответила на этот вопрос положительно и с долей юмора. Она заявила: «Надеюсь, что меня еще хватит на одного». Затем звезда выразила сомнения, что ее здоровье может ей позволить родить еще несколько наследников. Подписчики выразили надежду, что телеведущая осуществит свою мечту и родит второго ребенка.Сейчас у Анфисы Чеховой растет сын Соломон, рожденный 31 мая 2012 года. Тогда звезде было 34 года, и она состояла в отношениях с актером Гурамом Баблишвили, но пара еще не сыграла свадьбу на тот момент. Чуть позже они узаконили свои отношения, но в 2017 году расстались. С тех пор телеведущая самостоятельно воспитывает ребенка.Анфиса Чехова не прекращала съемки в популярном проекте «Холостяк» даже во время своей беременности. После родов звезда не только быстро вернула прежнюю форму, но и похудела на 20 килограммов. Знаменитость тогда призналась, что в этом ей помогло правильное питание и занятия йогой.