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Анастасия Стоцкая рассказала фанатам о праздновании двухлетия дочери Веры

Анастасия Стоцкая решила рассказать многочисленным фанатам, как прошло празднование дня рождения ее дочери Веры. 7 мая малышке исполнилось два года, и певица устроила яркий праздник в честь торжества с аниматорами и красивым тортом.

Анастасия Стоцкая рассказала фанатам о праздновании двухлетия дочери Веры

Родители постарались сделать для маленькой Веры этот день незабываемым. Анастасия Стоцкая показала подписчикам своего микроблога в Instagram фото и видео с веселого торжества, которое состоялось в загородном доме артистки. Для виновницы праздника испекли двухъярусный розовый торт с леденцами и фигурками персонажей из популярных мультфильмов. Именинница и ее маленькие друзья также с интересом наблюдали за представлением приглашенных аниматоров.

Поклонники были очень рады наблюдать за радостным событием, так как Анастасия Стоцкая старается не афишировать семейную жизнь. В комментариях к посту к поздравлениям Веры присоединились не только фанаты звезды, но и коллега певицы Филипп Киркоров: «С днем рождения твою принцессу». После его слов поздравления под постом оставили Анна Семенович, Юлия Савичева и другие знаменитости.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:12

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