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Стало известно, когда и где в Москве стартует шествие “Бессмертный полк”

Шествие участников посвященной 9 мая акции “Бессмертный полк” в Москве возьмет свое начало у станции метро “Динамо”, мероприятие стартует в 15:00. Уже по традиции граждане пройдут по Ленинградскому проспекту, следуя единой колонной до Красной площади.
Стало известно, когда и где в Москве стартует шествие “Бессмертный полк”

В Сети стало известно, что участники “Бессмертного полка” начнут свой путь от станции метрополитена "Динамо", а россияне, имеющие намерение присоединиться к группе, могут сделать это также на нескольких других станциях. В этот перечень входят “Площадь Революции”, а также “Охотный ряд” и другие. Сбор участников начался в 12:00, а старт запланирован на 15:00. На время проведения акции входы и выходы на указанных станциях метро будут закрыты.

В День Победы участвовать в проведении “Бессмертного полка” могут все желающие. Аналогичные мероприятия проводятся и в других городах России, а также за пределами страны, к примеру, в Украине и Грузии.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:04

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