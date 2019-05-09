Стало известно, когда и где в Москве стартует шествие “Бессмертный полк”





В Сети стало известно, что участники “Бессмертного полка” начнут свой путь от станции метрополитена "Динамо", а россияне, имеющие намерение присоединиться к группе, могут сделать это также на нескольких других станциях. В этот перечень входят “Площадь Революции”, а также “Охотный ряд” и другие. Сбор участников начался в 12:00, а старт запланирован на 15:00. На время проведения акции входы и выходы на указанных станциях метро будут закрыты.В День Победы участвовать в проведении “Бессмертного полка” могут все желающие. Аналогичные мероприятия проводятся и в других городах России, а также за пределами страны, к примеру, в Украине и Грузии.