Стало известно, когда и где в Москве стартует шествие “Бессмертный полк”
Шествие участников посвященной 9 мая акции “Бессмертный полк” в Москве возьмет свое начало у станции метро “Динамо”, мероприятие стартует в 15:00. Уже по традиции граждане пройдут по Ленинградскому проспекту, следуя единой колонной до Красной площади.
В Сети стало известно, что участники “Бессмертного полка” начнут свой путь от станции метрополитена "Динамо", а россияне, имеющие намерение присоединиться к группе, могут сделать это также на нескольких других станциях. В этот перечень входят “Площадь Революции”, а также “Охотный ряд” и другие. Сбор участников начался в 12:00, а старт запланирован на 15:00. На время проведения акции входы и выходы на указанных станциях метро будут закрыты.
В День Победы участвовать в проведении “Бессмертного полка” могут все желающие. Аналогичные мероприятия проводятся и в других городах России, а также за пределами страны, к примеру, в Украине и Грузии.
В Сети стало известно, что участники “Бессмертного полка” начнут свой путь от станции метрополитена "Динамо", а россияне, имеющие намерение присоединиться к группе, могут сделать это также на нескольких других станциях. В этот перечень входят “Площадь Революции”, а также “Охотный ряд” и другие. Сбор участников начался в 12:00, а старт запланирован на 15:00. На время проведения акции входы и выходы на указанных станциях метро будут закрыты.
В День Победы участвовать в проведении “Бессмертного полка” могут все желающие. Аналогичные мероприятия проводятся и в других городах России, а также за пределами страны, к примеру, в Украине и Грузии.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:04