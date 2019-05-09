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Основатель “Бессмертного полка” Дмитриев считает глупостью слова Порошенко об участниках акции

Один из основателей “Бессмертного полка” решил ответить на слова Петра Порошенко, высказавшегося в негативном ключе о проведении акции. Российский журналист Игорь Дмитриев надеется, что украинцы выйдут на улицы страны с портретами близких в честь их памяти.
Основатель “Бессмертного полка” Дмитриев считает глупостью слова Порошенко об участниках акции

Украинец негативно высказался по поводу акции “Бессмертный полк”, что, по мнению члена отечественного Совфеда Алексея Пушкова, говорит о цинизме Порошенко. Соответствующего содержания пост российский политик разместил на личной странице в сети Twitter, отметив, что украинский лидер не имеет границ.

Один из основателей акции “Бессмертный полк” Игорь Дмитриев сообщил, что его мало интересует мнение украинского президента во время празднования Дня Победы. Он отметил, что прислушался бы к данному высказыванию, если бы это сказал его родственник или близкий человек. Журналист в беседе с “Nation News” выразил надежду на то, что украинцы выйдут на акцию “Бессмертный полк” исходя из любви к своим близким.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:20

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