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Федеральный центр питания рассказал о рецепте хлеба в блокадном Ленинграде

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рассказал о рецепте хлеба, который выпекали в блокадном Ленинграде. Его состав постоянно менялся и подстраивался под наличие тех или иных компонентов в конкретный момент времени.
Федеральный центр питания рассказал о рецепте хлеба в блокадном Ленинграде

Ржаную обойную муку в блокадном Ленинграде заменяли овсяной, льняной, кукурузной, ячменной и соевой. В рецепт также входили солод ржаной и ячменный, жмыхи из льна, хлопчатника, подсолнечника, кокоса и конопли. Еще в состав такого хлеба добавляли соевый шрот, отруби, мучную пыль, рисовую мучку и лузгу. Соотношение всех этих компонентов постоянно менялось в зависимости от того, какие из них были у пекарей в конкретный момент времени.

Самый сложный период в блокаде Ленинграда – это конец 1941 и начало 1942 годов. В этот период город оказался в полной блокаде по суше и поэтому в хлеб начали добавлять гидроцеллюлозу - обработанную химическим путем древесину и сосновый луб, кору деревьев. Так продолжалось до тех пор, пока не были налажены поставки продовольствия через замерзшее Ладожское озеро.

Дневная норма блокадного хлеба на человека постоянно снижалась. В июне 1941 года она составляла: 800 граммов для рабочих, 600 – для служащих и 400 – для детей. В конце ноября эти показатели стали куда меньше: 250 для рабочих и по 125 для служащих и детей. В самые тяжелые периоды человек мог получить на весь день всего 25 граммов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:21

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