В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт





Как сообщается агентством УНН, неизвестный мужчина подошел к участницам акции “Бессмертный полк”, чтобы узнать, почему одна из них держит изображение георгиевской ленты. Злоумышленник хотел прорваться к гражданке, но полицейские сдержали его, а другие участники заблокировали путь. Отмечается, что стражи порядка разрешили конфликт, убедив мужчину, что изображенная лента имеет красно-черный цвет. В итоге молодой человек покинул место инцидента.Как известно, с 2017 года в Украине запрещено публично использовать или демонстрировать георгиевскую ленту и ее изображение.