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В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт

В Киеве зафиксирован первый конфликт из-за использования георгиевской ленты, что имело место в рамках проведения акции “Бессмертный полк”. Участница мероприятия могла пострадать от неизвестного мужчины, который увидел изображение запрещенного символа.
В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт

Как сообщается агентством УНН, неизвестный мужчина подошел к участницам акции “Бессмертный полк”, чтобы узнать, почему одна из них держит изображение георгиевской ленты. Злоумышленник хотел прорваться к гражданке, но полицейские сдержали его, а другие участники заблокировали путь. Отмечается, что стражи порядка разрешили конфликт, убедив мужчину, что изображенная лента имеет красно-черный цвет. В итоге молодой человек покинул место инцидента.

Как известно, с 2017 года в Украине запрещено публично использовать или демонстрировать георгиевскую ленту и ее изображение.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:53

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