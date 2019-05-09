Ученым удалось заморозить воду при сверхвысоких температурах





Ученые давно изучают свойства воды. В земных условиях разница температур кипения и замерзания в космических мерках незначительна. Например, в вакууме в космосе вода существовать в жидком виде не может, а сразу испаряется, несмотря на температуру 270 градусов. Определенно, существенное влияние на этот процесс оказывает окружающая среда. Специалисты давно пытаются доказать теорию о том, что при условиях чрезвычайно высокого давления вода может сразу кристаллизироваться.Для подтверждения этого предположения ученые поместили воду между двумя алмазными наковальнями, затем создали устройство для генерации серии ударных волн с нарастающей интенсивностью для создания давления до 100-400 гигапаскалей. При этом температура окружающей среды поддерживалась в районе от 1650 до 2760 градусов по Цельсию. Чтобы убедиться в том, что вода действительно замерзла, они использовали плазменную волну, образующуюся из-за взрыва крошечного кусочка фольги, вспышка от которого отражалась от кристаллов льда.