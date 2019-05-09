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Ученым удалось заморозить воду при сверхвысоких температурах

Специалисты Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса обнаружили существование особого агрегатного состояния воды. Это особая форма льда, которая может оставаться твердой даже при высоких температурах внешней среды.
Ученым удалось заморозить воду при сверхвысоких температурах

Ученые давно изучают свойства воды. В земных условиях разница температур кипения и замерзания в космических мерках незначительна. Например, в вакууме в космосе вода существовать в жидком виде не может, а сразу испаряется, несмотря на температуру 270 градусов. Определенно, существенное влияние на этот процесс оказывает окружающая среда. Специалисты давно пытаются доказать теорию о том, что при условиях чрезвычайно высокого давления вода может сразу кристаллизироваться.

Для подтверждения этого предположения ученые поместили воду между двумя алмазными наковальнями, затем создали устройство для генерации серии ударных волн с нарастающей интенсивностью для создания давления до 100-400 гигапаскалей. При этом температура окружающей среды поддерживалась в районе от 1650 до 2760 градусов по Цельсию. Чтобы убедиться в том, что вода действительно замерзла, они использовали плазменную волну, образующуюся из-за взрыва крошечного кусочка фольги, вспышка от которого отражалась от кристаллов льда.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:41

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