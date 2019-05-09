Toyota и Panasonic создадут совместное предприятие по развитию городов





Эту информацию подтвердили официальные представители Panasonic Corporation и Toyota Motor Corporation. На днях компании заключили сделку, предполагающую создание совместного предприятия по развитию умных городов и сетевых услуг. Оба бренда уже давно занимаются отдельными направлениями этих вопросов в рамках Японии, но теперь решили объединить свои разрозненные подразделения в одну структуру. Это позволит им получить кумулятивный эффект от деятельности, а также приведет к увеличению финансирования имеющихся программ.Согласно заключенной сделки, Toyota и Panasonic получат по 50% в совместном предприятии, а в него войдут разные подразделения этих промышленных гигантов: Panasonic Homes, Panasonic Construction Engineering Co., Matsumura-gumi Corporation, Toyota Housing Corporation. Новая организация собирается активно участвовать во всех программах муниципального и иного уровня развития городов Японии, внедрять в них принципы сетевого управления транспортными и другими потоками, использовать возможности интернета и современных технологий. О конкретных планах совместного предприятия пока не сообщается.