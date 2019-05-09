Звезда «Дома-2» Майя Донцова: «Готова расписаться хоть вчера!»
Топовая участница реалити-шоу «Дом-2», а отныне героиня проекта «Спаси свою любовь» Майя Донцова призналась, что давно уже готова расписаться со своим возлюбленным Алексеем Купиным. По словам девушки, реализовать планы и мечты им мешают финансовые проблемы, поэтому они и решили принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион».
На днях в Интернете появилось очередное интервью с участницей телестройки «Дом-2», в котором она рассказала о своих планах на будущее, а также указала на то, что, возможно, совсем скоро та самая долгожданная свадьба все-таки состоится.
По словам Майи, на телешоу «Спаси свою любовь» у них с Лешей появилось очень много свободного времени, поэтому они решили заняться личным развитием. Донцова, к примеру, начала посещать уроки вокала, а Купин - уроки по совершенствованию техники речи.
Как бы то ни было, но главной для Майи и Алексея целью по-прежнему остается роскошное бракосочетание в стенах реалити-шоу, где они повстречали друг друга, а также покупка собственной недвижимости в Москве.
Майя указала на то, что они с Алексеем уже мечтают о наследниках, поэтому для них очень важно стать обладателями собственных квадратных метров. Тем не менее, будущую свадьбу влюбленные продолжают планировать. Оказывается, что для Донцовой и Купина важно, чтобы их бракосочетание было очень красивым.
На днях в Интернете появилось очередное интервью с участницей телестройки «Дом-2», в котором она рассказала о своих планах на будущее, а также указала на то, что, возможно, совсем скоро та самая долгожданная свадьба все-таки состоится.
По словам Майи, на телешоу «Спаси свою любовь» у них с Лешей появилось очень много свободного времени, поэтому они решили заняться личным развитием. Донцова, к примеру, начала посещать уроки вокала, а Купин - уроки по совершенствованию техники речи.
Как бы то ни было, но главной для Майи и Алексея целью по-прежнему остается роскошное бракосочетание в стенах реалити-шоу, где они повстречали друг друга, а также покупка собственной недвижимости в Москве.
«Сначала все-таки хотим обзавестись жильем. А расписаться готовы хоть вчера!» - заявила Донцова в интервью.
Майя указала на то, что они с Алексеем уже мечтают о наследниках, поэтому для них очень важно стать обладателями собственных квадратных метров. Тем не менее, будущую свадьбу влюбленные продолжают планировать. Оказывается, что для Донцовой и Купина важно, чтобы их бракосочетание было очень красивым.
«Таким, о котором будет не стыдно рассказать детям», - подметила Майя.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:35