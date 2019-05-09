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Звезда «Дома-2» Майя Донцова: «Готова расписаться хоть вчера!»

Топовая участница реалити-шоу «Дом-2», а отныне героиня проекта «Спаси свою любовь» Майя Донцова призналась, что давно уже готова расписаться со своим возлюбленным Алексеем Купиным. По словам девушки, реализовать планы и мечты им мешают финансовые проблемы, поэтому они и решили принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион».

Звезда «Дома-2» Майя Донцова: «Готова расписаться хоть вчера!»

На днях в Интернете появилось очередное интервью с участницей телестройки «Дом-2», в котором она рассказала о своих планах на будущее, а также указала на то, что, возможно, совсем скоро та самая долгожданная свадьба все-таки состоится.

По словам Майи, на телешоу «Спаси свою любовь» у них с Лешей появилось очень много свободного времени, поэтому они решили заняться личным развитием. Донцова, к примеру, начала посещать уроки вокала, а Купин - уроки по совершенствованию техники речи.

Как бы то ни было, но главной для Майи и Алексея целью по-прежнему остается роскошное бракосочетание в стенах реалити-шоу, где они повстречали друг друга, а также покупка собственной недвижимости в Москве.

«Сначала все-таки хотим обзавестись жильем. А расписаться готовы хоть вчера!» - заявила Донцова в интервью.


Звезда «Дома-2» Майя Донцова: «Готова расписаться хоть вчера!»

Майя указала на то, что они с Алексеем уже мечтают о наследниках, поэтому для них очень важно стать обладателями собственных квадратных метров. Тем не менее, будущую свадьбу влюбленные продолжают планировать. Оказывается, что для Донцовой и Купина важно, чтобы их бракосочетание было очень красивым.

«Таким, о котором будет не стыдно рассказать детям», - подметила Майя.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:35

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