Младшая дочь Татьяны Навки приняла участие в соревнованиях по фигурному катанию
Дочь знаменитой фигуристки Татьяны Навки Надежда увлеклась занятиями по фигурному катанию. Недавно она участвовала в своих первых соревнованиях.
Татьяна Навка растит двух дочерей. Старшая дочь Александра родилась от брака известной фигуристки с Александром Жулиным 2 мая 2000-го года. Отец второй дочери Надежды – Дмитрий Песков. На данный момент девочке 4 года.
Несмотря на столь юный возраст, дочь звезды фигурного катания уже тоже вышла на лёд. Татьяна Навка с большим удовольствием рассказывает об успехах своего ребенка. Недавно она сообщила о первых соревнованиях девочки. Звезда отметила, что костюм для выступления им дала Лиза Берестовская, победившая в прошлом году в проекте «Ледниковый период. Дети».
Татьяна Навка поддерживает увлечение дочери, но не стремится воспитать из нее звезду фигурного катания. Она отметила, что никому пока не известно, кем станет ребенок, и специально куда-то ее направлять родители не собираются. Знаменитость часто освещает их совместное времяпрепровождение на своей странице в Instagram.
Татьяна Навка растит двух дочерей. Старшая дочь Александра родилась от брака известной фигуристки с Александром Жулиным 2 мая 2000-го года. Отец второй дочери Надежды – Дмитрий Песков. На данный момент девочке 4 года.
Несмотря на столь юный возраст, дочь звезды фигурного катания уже тоже вышла на лёд. Татьяна Навка с большим удовольствием рассказывает об успехах своего ребенка. Недавно она сообщила о первых соревнованиях девочки. Звезда отметила, что костюм для выступления им дала Лиза Берестовская, победившая в прошлом году в проекте «Ледниковый период. Дети».
Татьяна Навка поддерживает увлечение дочери, но не стремится воспитать из нее звезду фигурного катания. Она отметила, что никому пока не известно, кем станет ребенок, и специально куда-то ее направлять родители не собираются. Знаменитость часто освещает их совместное времяпрепровождение на своей странице в Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:22