Волонтеры в честь Дня Победы посадят в Подмосковье «Лес Памяти»
Волонтеры проекта «Посади лес» заявили о том, что 11 мая посадят в Подмосковье «Лес Памяти». Эта акция приурочена ко Дню Победы, в ее рамках будет высажено 16 тысяч деревьев на участке площадью более 3 гектаров.
Об этом рассказала Наталья Василевская, координатор акции. По словам волонтера проекта «Посади лес», за 4 года деятельности было высажено более 380 тысяч деревьев в 17 регионах РФ. Часть финансирования организация получает от простых людей, за это время в ее пользу сделали больше 4 тысяч подобных переводов. В этот раз волонтеры собираются посадить «Лес Памяти» в честь Дня Победы. Он будет располагаться в городе Красногорск, Подмосковье.
Посадка деревьев начнется 11 мая в 11:00 по МСК. По словам руководителя проекта «Посади лес» Марианны Мунтяну, подобная деятельность является вкладом людей в общее светлое и зеленое будущее. Она пригласила всех желающих присоединиться к данной акции, это может сделать любой человек, достаточно прибыть на место проведения в указанное время. В Красногорске планируется высадить 16 тысяч маленьких дубов и сосен, предварительно подготовленных самими волонтерами, передает издание Nation News.
Место было выбрано не случайно, раньше в этом районе находился лес, но он был уничтожен жуками-короедами. Для того, чтобы противостоять этим насекомым, «Лес Памяти» будет состоять из дубов и сосен. Монопородные леса наиболее уязвимы для разного негативного воздействия: от пожаров до жуков-короедов.
Об этом рассказала Наталья Василевская, координатор акции. По словам волонтера проекта «Посади лес», за 4 года деятельности было высажено более 380 тысяч деревьев в 17 регионах РФ. Часть финансирования организация получает от простых людей, за это время в ее пользу сделали больше 4 тысяч подобных переводов. В этот раз волонтеры собираются посадить «Лес Памяти» в честь Дня Победы. Он будет располагаться в городе Красногорск, Подмосковье.
Посадка деревьев начнется 11 мая в 11:00 по МСК. По словам руководителя проекта «Посади лес» Марианны Мунтяну, подобная деятельность является вкладом людей в общее светлое и зеленое будущее. Она пригласила всех желающих присоединиться к данной акции, это может сделать любой человек, достаточно прибыть на место проведения в указанное время. В Красногорске планируется высадить 16 тысяч маленьких дубов и сосен, предварительно подготовленных самими волонтерами, передает издание Nation News.
Место было выбрано не случайно, раньше в этом районе находился лес, но он был уничтожен жуками-короедами. Для того, чтобы противостоять этим насекомым, «Лес Памяти» будет состоять из дубов и сосен. Монопородные леса наиболее уязвимы для разного негативного воздействия: от пожаров до жуков-короедов.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:45