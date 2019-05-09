АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые заявили о способности авокадо подавлять голод без добавления калорий
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

Волонтеры в честь Дня Победы посадят в Подмосковье «Лес Памяти»

Волонтеры проекта «Посади лес» заявили о том, что 11 мая посадят в Подмосковье «Лес Памяти». Эта акция приурочена ко Дню Победы, в ее рамках будет высажено 16 тысяч деревьев на участке площадью более 3 гектаров.
Волонтеры в честь Дня Победы посадят в Подмосковье «Лес Памяти»

Об этом рассказала Наталья Василевская, координатор акции. По словам волонтера проекта «Посади лес», за 4 года деятельности было высажено более 380 тысяч деревьев в 17 регионах РФ. Часть финансирования организация получает от простых людей, за это время в ее пользу сделали больше 4 тысяч подобных переводов. В этот раз волонтеры собираются посадить «Лес Памяти» в честь Дня Победы. Он будет располагаться в городе Красногорск, Подмосковье.

Посадка деревьев начнется 11 мая в 11:00 по МСК. По словам руководителя проекта «Посади лес» Марианны Мунтяну, подобная деятельность является вкладом людей в общее светлое и зеленое будущее. Она пригласила всех желающих присоединиться к данной акции, это может сделать любой человек, достаточно прибыть на место проведения в указанное время. В Красногорске планируется высадить 16 тысяч маленьких дубов и сосен, предварительно подготовленных самими волонтерами, передает издание Nation News.
Волонтеры в честь Дня Победы посадят в Подмосковье «Лес Памяти»

Место было выбрано не случайно, раньше в этом районе находился лес, но он был уничтожен жуками-короедами. Для того, чтобы противостоять этим насекомым, «Лес Памяти» будет состоять из дубов и сосен. Монопородные леса наиболее уязвимы для разного негативного воздействия: от пожаров до жуков-короедов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Барановская показала фанатам
В Киеве из-за георгиевской ленты
Hyundai выпустят бюджетную версию Santro
Дочь Олега Ефремова рассказала, что
Ученым удалось заморозить воду при
«Тусоваться и веселиться»: Звезда шоу
Toyota и Panasonic создадут совместное
Екатерина Стриженова рассказала об
Парад в Москве был начат после
Константин Богомолов уже не скрывает
Эксперты назвали лучшие смартфоны по
Максим Галкин показал дедушку с
Минобороны России не будет проводить
НПО имени Лавочкина приступило к
Певица МакSим впервые после ДТП
Волонтеры в честь Дня Победы посадят в
Звезда «Дома-2» Майя Донцова: «Готова
Любовь Толкалина в честь Дня Победы
Кот обрел популярность в Сети после
Младшая дочь Татьяны Навки приняла
Сильвестр Сталлоне готовится
Во Владивостоке стартовал посвященный
Дочь Любови Толкалиной и Егора
Вячеслав Володин поздравил россиян с
Александра Бортич в резкой форме
Forbes составили рейтинг самых богатых
Звезда «Папиных дочек» Екатерина
Дочерняя компания Intel создаст карты
Анна Семенович рассказала о подвиге
По мотивам «Джона Уика» делают
Просмотреть все новости