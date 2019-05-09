Во Владивостоке стартовал посвященный Дню Победы парад





Парад в честь Победы во Владивостоке стартовал одним из первых, а торжественное открытие мероприятия прошло с участием барабанщиков Нахимовского военно-морского училища. Парадные расчеты уже начали движение под бой установок, а многие зрители делятся кадрами в социальных сетях. Парады, посвященные Дню Победы, пройдут в более чем 400 городах России, а в 29 из них будет вовлечена военная техника и авиация.В параде 9 мая на Красной площади, посвященном 74-летию со дня победы, примут участие более 13 тысяч военных и более 130 единиц техники. Пешую колонну сформируют из 35 парадных расчетов, вслед за которыми пройдут боевые машины, бронированная техника, танки третьего поколения, ЗРК и многие другие образцы оснащения армии.