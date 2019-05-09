Сильвестр Сталлоне готовится представить на Каннском фестивале новую часть саги о Рэмбо
Сильвестр Сталлоне уже готовится представить новую часть знаменитой саги о Рэмбо на кинофестивале в Каннах. Картина с участием американской звезды получила название «Рэмбо V: Последняя кровь».
Как сообщает «ПолитЭксперт», знаменитость планирует принять участие в мероприятии, которое состоится 24 мая. Работа над последним эпизодом франшизы была завершена несколько месяцев назад. Пятая часть саги выйдет на широкие экраны уже в сентябре. По словам организаторов, Рэмбо считается одним из наиболее популярных и узнаваемых персонажей киноиндустрии во всем мире.
В картине 72-летний Сильвестр Сталлоне исполняет роль ветерана войны во Вьетнаме, которому пришлось столкнуться с посттравматическим синдромом. Для преодоления этой проблемы он начинает работу на ранчо в Аризоне. Забыть о кровавом прошлом не удается, так как его девушка Габриэлла, отправившаяся на поиски пропавшего отца, попадает в руки представителей преступной группировки, занимающейся торговлей женщинами. Борцу за справедливость предстоит расправиться с этой организацией.
Как сообщает «ПолитЭксперт», знаменитость планирует принять участие в мероприятии, которое состоится 24 мая. Работа над последним эпизодом франшизы была завершена несколько месяцев назад. Пятая часть саги выйдет на широкие экраны уже в сентябре. По словам организаторов, Рэмбо считается одним из наиболее популярных и узнаваемых персонажей киноиндустрии во всем мире.
В картине 72-летний Сильвестр Сталлоне исполняет роль ветерана войны во Вьетнаме, которому пришлось столкнуться с посттравматическим синдромом. Для преодоления этой проблемы он начинает работу на ранчо в Аризоне. Забыть о кровавом прошлом не удается, так как его девушка Габриэлла, отправившаяся на поиски пропавшего отца, попадает в руки представителей преступной группировки, занимающейся торговлей женщинами. Борцу за справедливость предстоит расправиться с этой организацией.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:22