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Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил всех россиян и ветеранов с великим праздником – Днем Победы. Политик отметил, что это одновременно повод для большой радости и глубокой скорби, поэтому каждый человек по-своему празднует и ощущает эту дату.
Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы

Поздравление Вячеслава Володина было опубликовано на официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации. В нем председатель законодательного органа назвал этот праздник особенным. Политик напомнил, что миллионы отцов и дедов многих людей ценой собственных жизней защитили свою страну, спасли ее и мир от фашизма.

Вячеслав Володин выразил уверенность, что этот священный подвиг навсегда останется в сердцах и памяти всех последующих поколений. Данный праздник председатель Госдумы описал так: «Это день великой радости и глубокой скорби».

Отдельно российский политик поблагодарил ветеранов, ведь именно их вклад в Великую Отечественную войну можно назвать решающим и переломным. По его мнению, это в первую очередь их праздник, поэтому все остальные не должны забывать об этом. В завершение Вячеслав Володин пожелал всем крепкого здоровья, счастья и мира.

Напомним, недавно известный композитор Игорь Николаев принял участие в акции «Бессмертный полк». Артист рассказал про своего деда-фронтовика, который прошел всю войну и дошел до самого Берлина.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:10

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