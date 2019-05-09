Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Победы





Поздравление Вячеслава Володина было опубликовано на официальном сайте Государственной Думы Российской Федерации. В нем председатель законодательного органа назвал этот праздник особенным. Политик напомнил, что миллионы отцов и дедов многих людей ценой собственных жизней защитили свою страну, спасли ее и мир от фашизма.Вячеслав Володин выразил уверенность, что этот священный подвиг навсегда останется в сердцах и памяти всех последующих поколений. Данный праздник председатель Госдумы описал так: «Это день великой радости и глубокой скорби».Отдельно российский политик поблагодарил ветеранов, ведь именно их вклад в Великую Отечественную войну можно назвать решающим и переломным. По его мнению, это в первую очередь их праздник, поэтому все остальные не должны забывать об этом. В завершение Вячеслав Володин пожелал всем крепкого здоровья, счастья и мира.Напомним, недавно известный композитор Игорь Николаев принял участие в акции «Бессмертный полк». Артист рассказал про своего деда-фронтовика, который прошел всю войну и дошел до самого Берлина.