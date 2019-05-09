Анна Семенович рассказала о подвиге своей бабушки в годы Великой Отечественной войны

Популярная российская певица Анна Семенович опубликовала видео, где она снялась в форме служащей советской армии времен Второй мировой войны. Ролик сопровожден песней, рассказывающей о роли женщин в победе в Великой Отечественной войне. В ходе видеоряда на экране всплывают титры, которые повествуют зрителю о том, что бабушка звезды Рыжкова Зинаида Филипповна также внесла свой вклад в общее дело.В комментарии к своей публикации звезда рассказала о том, какие трудности пережила во время войны ее бабушка. В тот момент ей было 12 лет, но она уже помогала медсестрам с ранеными бойцами. Также бабушка рассказывала маленькой Семенович о том, как тяжело приходилось детям в ходе обстрелов.Анна Семенович с теплотой и восторгом рассказывает о том, как, несмотря на трудности, народу удалось выстоять в той страшной войне. «Я молюсь, чтоб мы и наши дети жили в Мирное время, и это страшное слово «война» осталось только на страницах истории! Мы никогда не забудем ваш подвиг, наши Герои! Низкий вам поклон за свободу, мы все вам очень благодарны. Уважаю вас каждой клеточкой своего сердца», - пишет в своем блоге певица.